Tennis, red carpet di fuoco: i social premiano il look supersexy

Tennis, l’affascinante atleta ha lasciato tutti senza respiro presentando sui red carpet con un look eccezionale.

Considerata una delle migliori tenniste della sua generazione, ha lasciato il segno nella disciplina raggiungendo traguardi incredibili, che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Da qualche anno ha deciso di abbandonare le competizioni, eppure continua ad essere un’icona per i tifosi.

Nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittoria di cinque tornei del Grande Slam, tra cui spicca un Wimbledon in cui ha trionfato a soli 17 anni, uno US Open e un Australian Open. Si è portata a casa ben 36 tornei in singolare ed è salita per cinque volte al primo posto del ranking mondiale, facendosi conoscere a livello internazionale come la prima tennista russa ad aver ottenuto un risultato simile.

Maria Sharapova si è ritirata dal tennis nel 2020, dopo essersi affermata per due volte come l’atleta donna più pagata al mondo (nel 2004 e nel 2015) ed essere stata una delle tenniste a registrare i più alti guadagni di sempre grazie ai montepremi. Oggi è un’imprenditrice e, lo scorso anno, il suo amore con Alexander Gilkes è stato coronato dalla nascita del piccolo Theodore.

Maria Sharapova incanta Instagram con il suo look total black

Nonostante abbia abbandonato le competizioni, continua ad essere seguitissima dai tifosi. Su Instagram vanta un profilo da oltre 4 milioni di followers, con i quali è sempre pronta ad interagire. La campionessa è molto attiva sui social, dove spesso si fa notare per i fantastici scatti che condivide. D’altronde, negli anni si è sempre contraddistinta per il suo fascino.

I suoi bei lineamenti e il suo fisico scolpito hanno fatto sognare milioni di appassionati di tennis. Sharapova, inoltre, ha dimostrato di avere uno spiccato interesse per il mondo della moda. I look che sfodera sono uno più accattivante dell’altro e, recentemente, ha deciso di superarsi in occasione della rinomata cerimonia del Breakthrough Prize: si è presentata sul red carpet con indosso un elegante abito nero, assolutamente da urlo.

Come potete vedere, è caratterizzato da una profonda scollatura e uno spacco, che aggiungono un tocco di sensualità al look total black. L’outfit è completato da calze a maglia e un paio di tacchi a spillo. La campionessa ha proprio voluto esagerare. I fan, sui social, hanno perso la testa e il post è stato sommerso dai loro commenti: il look è stato promosso a pieni voti. Anche questa volta l’ex tennista ha fatto faville sul web.