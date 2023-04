Napoli-Milan è un match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, formazioni, pronostici.

Quella tra Napoli e Milan è ormai diventata a tutti gli effetti una saga. Rimane da scrivere solamente l’ultimo capitolo: ci penserà la sfida, la terza in poco meno di venti giorni, in programma allo stadio “Maradona”, che già ribolle da una settimana e si prepara a spingere la squadra di Luciano Spalletti verso una rimonta che non è affatto scontata.

Mercoledì scorso, nel catino di San Siro, l’hanno spuntata i rossoneri 1-0. Di Bennacer il gol che per adesso decide il derby europeo di Champions League. Il Napoli, rispetto al match di campionato in cui a sorpresa era stato travolto 4-0, ha interpretato come meglio non poteva la partita, sfiorando più volte il gol. Ma si è scontrato contro uno strepitoso Maignan, in assoluto il migliore in campo, e soprattutto è stato meno cinico del Milan nei momenti cruciali, dimostrando di soffrire oltremodo la mancanza del suo cannoniere Osimhen, assente per infortunio come nello scontro diretto di qualche giorno prima. Agli azzurri sono anche saltati i nervi: a metà secondo tempo Zambo Anguissa è finito anzitempo negli spogliatoio per via di un discusso fallo su Theo Hernandez e salterà la gara di ritorno. Oltre al centrocampista camerunense, Spalletti dovrà fare a meno anche di Kim, ammonito per proteste a dieci minuti alla fine: il centrale sudcoreano era tra i diffidati. Si complica, dunque, l’operazione semifinale per i partenopei, che prima d’ora non avevano mai disputato neanche un quarto nella manifestazione continentale più importante.

Riecco Osimhen

La qualificazione resta apertissima, come ha ribadito anche lo stesso tecnico toscano, ma il Milan ha un vantaggio non indifferente. Cioè quello di approdare tra le prime quattro d’Europa anche con un pari: dovesse riuscire ad evitare la sconfitta, all’orizzonte si profila una semifinale ad alta tensione con l’Inter, che sette giorni fa ha battuto 2-0 il Benfica.

Non potrà fare calcoli invece il Napoli, che sin dal primo minuto cercherà di attaccare a testa bassa per rimettere il risultato in parità il prima possibile. Gli uomini di Stefano Pioli, di contro, tenteranno di non farsi schiacciare troppo nella propria metà campo e di approfittare degli spazi che, inevitabilmente, Osimhen e compagni lasceranno scoperti. Massima attenzione dunque ad uno come Leao, che sia in campionato che all’andata ha dimostrato di poter fare malissimo alla difesa partenopea, orfana di uno dei suoi migliori uomini. Tuttavia, rispetto ad una settimana fa Spalletti riavrà a disposizione il centravanti nigeriano, che ha già giocato venti minuti contro il Verona sabato scorso. Evidentemente distratto dalla Champions, il Napoli non è andato al di là di uno scialbo 0-0 con gli scaligeri, restando in ogni caso a +14 sulla Lazio seconda. Un pareggio anche per il Milan, rivoluzionato dal turnover spinto di Pioli che ha preferito salvaguardare i titolari in vista della sfida europea del “Maradona”. I rossoneri hanno impattato con il Bologna (1-1) ma hanno evitato il sorpasso al quarto posto da parte dell’Inter, sorpresa in casa dal Monza.

Napoli-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Dopo il rodaggio in campionato, Osimhen ha subito dato buone sensazioni e si riprenderà il suo posto al centro del tridente del Napoli, circondato da Lozano e Kvaratskhelia. Il messicano è, come al solito, in ballottaggio con Politano, ma dovrebbe avere la meglio sull’ex Sassuolo e Inter. Elmas, che a San Siro era stato adattato a punta centrale, tornerà a ricoprire un ruolo a lui più consono, quello di interno di centrocampo al posto dello squalificato Anguissa. Accanto a lui Lobotka e Zielinski. Dietro Juan Jesus rimpiazzerà Kim, mentre a destra Mario Rui è in netto vantaggio su Olivera.

Pioli a Bologna ha esagerato con le rotazioni, schierando il solo Maignan tra quelli che erano scesi in campo nel match d’andata con gli azzurri. Poche novità tra i rossoneri, che si disporranno con il solito 4-2-3-1, con il trio Brahim Diaz, Bennacer e Leao alle spalle di Giroud. In mediana la coppia Tonali-Krunic. Dietro Calabria, Hernandez, Kjaer e Tomori.

Come vedere Napoli-Milan in diretta tv in chiaro e streaming

Napoli-Milan è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Napoli-Milan sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Solo vittorie davanti al proprio pubblico nel percorso in Champions League del Napoli, che contro Liverpool, Ajax, Rangers ed Eintracht Francoforte non ha mai segnato meno di tre gol, incassandone a malapena tre. Però è anche vero che gli azzurri hanno già perso due volte contro il Milan quest’anno, coi rossoneri che, guarda caso, hanno sempre vinto nelle ultime tre trasferte a Fuorigrotta. Le defezioni di due titolari come Kim e Anguissa sono indubbiamente pesanti per Spalletti, ma il rientro di Osimhen può rivitalizzare un attacco che ha realizzato solo due reti nelle ultime quattro partite. Il Napoli stavolta dovrebbe spuntarla in un match in cui anche il Milan troverà verosimilmente la via del gol. Quella dei supplementari – ed eventualmente dei rigori – non è un’ipotesi remota.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1