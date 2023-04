Milan-Napoli, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Milan-Napoli è un match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

La possibilità che uscisse fuori l’Euroderby, nell’ultimo sorteggio di Nyon, era molto alta con ben tre squadre italiane nell’urna, come non accadeva dalla stagione 2005-06. Dunque, toccherà a Milan e Napoli contendersi un posto in semifinale di Champions League, le due che si stanno per avvicendare sul trono d’Italia. Da una parte i rossoneri campioni in carica, dall’altro gli azzurri, ormai prossimi a cucirsi il tricolore sul petto dopo 33 anni.

Ma in questa vibrante doppia sfida che andrà in scena in poco meno di una settimana tra due stadi iconici come San Siro e il “Maradona” non scenderanno in campo né il blasone – il Milan vanta un palmares europeo unico al mondo, mentre il Napoli si affaccia per la prima volta nella sua storia in un quarto di Champions – né l’attuale classifica della Serie A, dove gli uomini di Luciano Spalletti hanno ben 22 punti in più di quelli di Stefano Pioli. Ciò significa che non c’è un chiaro favorito, nonostante la stagione del Napoli sia decisamente più positiva di quella del Diavolo. E non poteva spiegarlo meglio il recentissimo scontro diretto di campionato, giocato appena dieci giorni fa. Per una notte il Milan ha di nuovo indossato il vestito dello scorso anno e, con una prestazione da urlo, ha impartito agli azzurri la lezione finora più severa della stagione: uno 0-4 senz’appello, completamente inaspettato visto che in campo c’era una squadra che di partite, da agosto in poi, ne aveva perso a malapena tre. Un passivo pesante che potrebbe incidere sulla testa dei partenopei, che a Milano saranno di nuovo privi di una figura totemica come quella di Osimhen.

Si riparte da zero

In ogni caso sarebbe un errore farsi condizionare troppo da quella partita: la sensazione è che saranno due match apertissimi, con il Napoli leggermente avanti ma che non potrà permettersi di abbassare i ritmi oppure di sottovalutare troppo i rossoneri.

La notte del “Maradona” ha semplicemente ridotto le distanze tra le due squadre, apparse molto più marcate in sede di sorteggio. Il Milan, a conti fatti, nell’ultimo mese e mezzo ha portato a casa esclusivamente una vittoria, quella di Napoli. Che, insieme al passaggio del turno in Champions League con il Tottenham – 1-0 a San Siro e 0-0 a Londra – sono le uniche soddisfazioni di questo 2023 caratterizzato da una preoccupante discontinuità. Un esempio è il match con l’Empoli di venerdì scorso, con i campioni d’Italia in carica incapaci di offrire una prestazione neanche lontanamente simile a quella di sette giorni prima. Uno scialbo 0-0 che non consente a Pioli di fare dei significativi passi avanti in classifica. Ma che comunque mantiene il Milan in quarta posizione, all’interno di una lotta più che mai aperta. Il tecnico emiliano applaude per il secondo clean sheet di fila, però è vero anche che l’attacco stavolta ha sparato a salve. Non ha brillato neppure il Napoli nell’ultimo fine settimana, ottenendo ad ogni modo un successo risicato a Lecce (1-2) che avvicina gli azzurri all’obiettivo scudetto, ormai in cassaforte.

Spalletti ha redarguito chi aveva esultato al momento del sorteggio, considerando il Milan una squadra abbordabile. Non ha tutti i torti l’allenatore toscano, ma al tempo stesso spicca il dato relativo ai precedenti. Il Napoli è imbattuto da quattro gare a San Siro, vincendone ben tre, compresa quella dello scorso settembre (1-2). Spulciando le statistiche, tuttavia, ci si accorge di come gli Euroderby portino bene al Milan, mai sconfitto da un’italiana In Champions League.

Milan-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli, proprio a partire dalla sfida di campionato con il Napoli, ha di nuovo sdoganato il 4-2-3-1, accantonando l’esperimento della difesa a tre che in un primo momento aveva assicurato una certa stabilità. L’allenatore originario di Parma dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha preso a pallate i partenopei, con Krunic in mediana con Tonali e Bennacer in versione trequartista, con il chiaro obiettivo di schermare Lobotka, il fulcro del gioco del Napoli. L’unico dubbio è in difesa, dove Kjaer sembra favorito su Thiaw.

Nel Napoli a prendere il posto di Osimhen sarà verosimilmente Raspadori. Scelta obbligata per Spalletti, che nel frattempo deve fare a meno anche di Simeone, fuori per tutto il mese di aprile a causa di una distrazione al bicipite femorale. Lo stesso Raspadori non è al meglio, nei giorni scorsi si è allenato a parte, ma il tecnico gli chiederà di stringere i denti. Un’altra soluzione, provata in allenamento, è schierare Elmas al centro del tridente. Lozano è favorito su Politano, sull’out sinistro difensivo Olivera la spunterà su Mario Rui.

Come vedere Milan-Napoli in streaming gratis

Milan-Napoli è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

La Champions League finora ha esaltato sia Milan che Napoli. I rossoneri hanno perso solo due partite nella fase a gironi con il Chelsea, mentre gli azzurri hanno letteralmente dominato il proprio gruppo con 20 reti realizzate in sei gare e negli ottavi hanno strapazzato l’Eintracht Francoforte senza subire neanche un gol. L’assenza di Osimhen e lo 0-4 di dieci giorni fa rendono in ogni caso il doppio confronto meno scontato, con i rossoneri che quasi obbligati ad evitare la sconfitta a San Siro. Per quanto riguarda l’andata – e ne sono convinti anche gli stessi bookmaker – è assai probabile che entrambe andranno a segno almeno in un’occasione. Ci aspettiamo un Milan intraprendente, che ha imparato i punti deboli degli azzurri e sembra in grado di ottenere un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Milan-Napoli: chi vince? Milan

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1