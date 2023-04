Udinese-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Monza è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due squadre rimaste senza obiettivi realistici che a dieci giornate dalla fine del campionato vanno a caccia di nuove motivazioni per evitare di sentirsi già in vacanza. Terminare nella parte sinistra della classifica, ad esempio, sarebbe un traguardo non indifferente considerando quali fossero le ambizioni iniziali. Ed è questo che proveranno a fare Udinese e Monza, pronte a scontrarsi nel lunch match che inaugura il ricco programma del sabato.

La distanza in classifica è minima: i friulani sono undicesimi a quota 38 punti, il Monza ne ha quattro in meno, ma entrambe non hanno nulla a che vedere con la lotta per il mantenimento della categoria. La striscia positiva dell’Udinese si è interrotta domenica scorsa in casa del Bologna: un 3-0 forse fin troppo severo per la squadra di Andrea Sottil, che ha avuto il demerito di non aver sfruttato le numerose occasioni da gol che era riuscita a costruire, peccando in cinismo come già aveva fatto altre volte. Un passo indietro per i bianconeri, che non perdevano da febbraio e venivano dal doppio successo con Empoli e Milan. Tornare a respirare l’aria della Dacia Arena non può fargli che bene, visto che l’ultima sconfitta casalinga risale allo scorso 15 gennaio.

Terzo scontro stagionale tra Udinese e Monza

Non vince da tre turni invece il Monza, che nell’ultima giornata si è arreso 0-2 ad una più motivata Lazio, tornando a perdere davanti al proprio pubblico dopo tre partite.

Un rilassamento fisiologico e per certi versi comprensibile quello degli uomini di Raffaele Palladino, che già da settimane sono certi di giocare in Serie A anche l’anno prossimo. Questo sarà il terzo scontro stagionale tra friulani e brianzoli, che si sono affrontati pure in Coppa Italia lo scorso ottobre. In Brianza, ad agosto, ebbe la meglio l’Udinese (1-2), mentre nella gara di coppa il Monza si prese la rivincita, espugnando 3-2 la Dacia Arena e inaugurando la crisi di Beto e compagni. Si riscontra grande equilibrio anche se consideriamo i precedenti giocati nelle categorie inferiori, tra Serie B e Serie C: nel complesso abbiamo sette vittorie per i bianconeri, sei per i biancorossi e cinque pareggi.

Udinese-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Sottil, senza gli infortunati Deulofeu ed Ebosse e lo squalificato Pereyra, in attacco rilancerà il ristabilito Success, favorito nel ballottaggio con Thauvin. Rientrano in tanti dopo Bologna: in difesa riecco Becao e Perez, mentre a centrocampo torna a disposizione Walace. Sulle due fasce agiranno Ehizibue e Udogie, in mezzo più Samardzic di Arslan.

Nel Monza spicca l’assenza di Caprari: il suo posto accanto a Petagna dovrebbe prenderlo Mota. Pessina avanzerà di qualche metro, disponendosi sulla trequarti, mentre il duttile Ciurria verrà adattato sulla corsia destra. In mezzo si rivede Rovella: il giocatore in prestito dalla Juventus farà compagnia a Sensi, che ha già segnato tre gol all’Udinese.

Come vedere Udinese-Monza in diretta tv e in streaming

Udinese-Monza è in programma sabato alle 12:30 alla Dacia Arena di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Udinese e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Negli altri due precedenti stagionali i gol non sono mai mancati: un’indicazione interessante in vista di questo match, che Udinese e Monza affronteranno in maniera spensierata, senza l’assillo di dover portare a casa dei punti salvezza. Immaginiamo dunque che entrambe segneranno di nuovo almeno un gol per parte. I friulani dovrebbero evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina; Petagna, Mota.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1