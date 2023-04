Calcio, esplosiva in campo e fuori: una miscela di grinta e curve perfette

Calcio, provate a fare un giro sui suoi canali social: non riuscirete più a toglierle, questo è poco ma sicuro, gli occhi di dosso.

237mila follower e una miriade, ahinoi, di haters. Perché è molto facile, al giorno d’oggi, che una ragazza tanto bella finisca nel mirino dei cosiddetti leoni da tastiera. Come se essere così sexy sia incompatibile con lo sport, la vera passione di questa bionda tutta pepe e tutta curve famosissima sui social network.

Il suo nome è Gabby Howell ed è un po’, se vogliamo, la Alisha Lehmann del Sutton United Fc. Con la stella dell’Aston Villa ha in comune il carisma, tanto per cominciare, ma anche un sex appeal senza uguali. Con loro Madre Natura è stata estremamente generosa, mentre il popolo dei social no, non lo è affatto. Ogni occasione è buona per sputare veleno in calce ai loro post, soprattutto quando smettono per un attimo i panni delle calciatrici e decidono di farsi vedere su Instagram e TikTok in tutt’altra veste. A detta di molti quello non è assolutamente tollerabile. Perché la bellezza e la voglia di apparire, così dicono, mal si concilierebbe con i sacrifici che richiede il mondo dello sport.

Al di là di tutto, per chi non la conoscesse, la splendida Gabby è il vicecapitano della società calcistica inglese che ha sede nel borgo di Sutton, a Londra. Gioca quindi nella quarta divisione del campionato inglese nel ruolo di centrocampista ed ha un grande talento. Di lei si dice, nella biografia presente sul sito ufficiale del suo club, che “è una leader in campo, ha un’energia fantastica e tanto carattere nello spogliatoio”. Ha tutte le doti che servono, dunque, per sfondare nel calcio femminile.

Calcio, Gabby come Alisha: troppo sexy per essere anche brava

Ma ha anche tante altre doti, la campionessa che un anno fa, di questi tempi, ha “denunciato” le discriminazioni di cui era – ed è tuttora, purtroppo – vittima sui social network.

Il fatto che sia così sensuale e che non passi inosservata viene concepito da molti come una colpa da espiare. Sono in tanti a pensare che farebbe bene a ritirarsi, come se una donna con le curve al proprio posto non avesse il diritto di giocare. Fortuna che Gabby non si è mai fatta influenzare. Continua ad andare avanti per la sua strada e continua, soprattutto, a postare foto supersexy sui suoi canali social.

E fa bene, perché ammirarla è un autentico privilegio. Dire che abbia un corpo mozzafiato non renderebbe l’idea, ragion per cui è meglio scorrere un po’ la sua gallery e rifarsi gli occhi. Attenti, però: smettere, poi, sarà difficilissimo.