Tennis, questo è davvero troppo: scollatura in libera uscita

Tennis, il selfie allo specchio mette a dura prova i follower: il lato A, racchiuso in quel vestito, è in primissimo piano.

Quando, nell’ormai lontano 2018, ha calcato per la prima volta i campi del Foro Italico, il pubblico è letteralmente andato in visibilio. Quella biondina tutta curve è stata una piacevole scoperta ed è stato difficile toglierle gli occhi di dosso fino a che non è stata eliminata dagli Internazionali d’Italia.

Allora aveva solo 18 anni e si era affacciata da poco al mondo del tennis professionistico. Era la numero 371 della classifica Wta ma si fece riconoscere, ancor prima che per il suo talento sportivo, per la sua bellezza. Bionda, alta, con un fisico mozzafiato, si guadagnò sin da subito un posto in prima fila tra le belle del circuito femminile. Ora, se vogliamo, ne è la regina assoluta. Perché tutto si può dire tranne che non sia una delle più sexy di loro. Monica Kilnarova, con il suo fisico da modella, ha scalato soprattutto le classifiche social, collezionando un bel po’ di follower.

Non è stato difficile per lei far braccia nei cuori degli utenti di Instagram. Con le sue foto super calienti, in realtà, è stato un gioco da ragazzi. Ogni volta che posta un nuovo contenuto fa infatti faville, riscuotendo un gran successo in termini di like e di commenti. Cosa che per la verità non ci stupisce affatto, considerando che sa bene come giocare con l’obiettivo e come posare dinanzi ad esso per ottenere sempre e comunque un effetto stupefacente.

Tennis, la Venere che ha incantato il Foro Italico è più sexy che mai

Quando si palesa sui social network in bikini, il successo è assicurato. Ha un lato B fenomenale e una scollatura generosa che non passa inosservata.

Ma si fa notare in egual misura anche quando sfoggia abiti e completi sportivi, perché il suo corpo mozzafiato ben si sposa con qualunque abbigliamento. Basti pensare che qualche ora fa, su Instagram, ha pubblicato una foto ad altissima temperatura che ha fatto pericolosamente vacillare i suoi follower.

Indossava un abito cortissimo che ha messo a dura prova la loro immaginazione. Attillato quanto basta per valorizzare le sue curve e con un piccantissimo gioco di intrecci sul davanti. Il lato A era insomma in bella mostra come non mai e il riflesso di Monica Kilnarova allo specchio deve aver infranto parecchi cuori, non appena questo selfie allo specchio è apparso tra le storie di Instagram.