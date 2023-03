Gratta e Vinci, milioni via come noccioline: poker calato con questi tagliandi

Gratta e Vinci, questa settimana milioni via come noccioline. Il poker è stato calato con questi tagliandi. Ecco tutte le vincite

Vi abbiamo parlato spesso di quelli che sono i nuovi Gratta e Vinci in circolazione e anche del nuovo Vinci in Grande, il neo entrato nella famiglia delle lotterie istantanee che mette in palio la bellezza di 6 milioni di euro come vincita massima. In questo caso, oltre al fatto che ha un costo di 25euro, la potenzialità vincita minima ha segnato una svolta clamorosa.

Sì, di solito, per tutti i tagliandi, il premio di consolazione è quello identico alla cifra spesa. In questo caso no, visto che ogni 4 biglietti più o meno, c’è la possibilità di portare a casa 40euro. Questo comunque è un altro discorso, qui parliamo invece delle soddisfazioni che nell’ultima settimana di marzo stanno dando i Gratta e Vinci in giro per l’Italia. Vincite importanti che hanno coinvolto il Bel Paese dal Nord al Sud. Ecco quindi il resoconto e quelli che che sono stati i tagliandi vincenti.

Gratta e Vinci, grandi vincite in settimana

Il recap di quanto successo lo ha fatto il portale specializzato Agimeg.it, che ha svelato quelli che sono stati i colpi piazzati nel corso dell’ultima settimana di marzo. Il mese che domani finirà e che farà entrare la Primavera quasi inoltrata.

Partiamo da Savigliano, paese in provincia di Cuneo in Piemonte: il fortunato giocatore ha acquistato un biglietto del “Nuovo 100X” che ha un costo di 20euro e che mette in palio la vincita massima di 5 milioni di euro. Non ha vinto così tanto, ma si è dovuto accontentare solamente di 1 milione.

Passando invece al Centro Italia, e precisamente a Pescara, con un “Nuovo 20X”, che ha un costo sicuramente accessibile visto che si può acquistare con soli 5 euro, un appassionato del Gratta e Vinci ha vinto la bellezza di 500mila euro. Le ultime due vincite sono state invece al sud. La prima in Calabria, a Pentone in provincia di Catanzaro, dove con il Gratta e Vinci ‘Il Miliardario Mega’ è stato vinto il premio da 500.000 euro. L’ultima invece è stata centrata ad Adrano, un paese siciliano in provincia di Catania che, con un “TuttoxTutto”, uno di quelli che ha la probabilità di vincita maggiore quindi sicuramente da tenere in considerazione, ha vinto altri 500mila euro. Insomma, settimana ricchissima per un totale di 2milioni e mezzo.