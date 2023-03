Tennis, l’occhio cade lì: il dettaglio distrae i follower

Tennis, per i fan è stato impossibile non notare il dettaglio. Distogliere lo sguardo è veramente difficile.

Nel mondo del tennis sono diverse le giocatrici che, con il loro irresistibile fascino, fanno girare la testa ai tifosi ogni giorno. Nonostante il suo debutto nel settore sia avvenuto recentemente, la giovane atleta è già riuscita a conquistare tanti fan i quali, recentemente, sono stati catturati da un piccolo “dettaglio” nell’ultima foto condivisa sui social che è impossibile lasciarsi scappare.

La giovane Ekaterina Reyngold è salita alla ribalta un anno fa al circuito maggiore del Grand Pirx SAR La Principesse Lalla Meryem, dove è arrivata al secondo turno. La tennista è nota per essersi aggiudicata la vittoria di un titolo in singolare e dieci in doppio nel circuito ITF. Nata in Russia nel 2001, è appena agli inizi della sua carriera. Eppure è già molto agguerrita e sui social si sta facendo conoscere guadagnandosi l’affetto dei tifosi.

Su Instagram interagisce quotidianamente con questi ultimi, postando foto che la mostrano impegnata tra competizioni e allenamenti. Il suo seguito non è ancora ai livelli di tenniste professioniste del calibro di Eugenie Bouchard, Emma Raducanu o l’ormai ex campionessa Serena Williams. Tuttavia la sua notorietà aumenta giorno dopo giorno. Il merito è anche dei bellissimi scatti che condivide con i followers.

Tennis, Ekaterina Reyngold e il particolare che ha stregato i tifosi

Su Instagram Ekaterina non si limita a farsi vedere mentre è impegnata sul campo. Molto spesso, infatti, condivide selfie e foto in cui sfodera tutto il suo fascino: che si tratti di una giornata al mare in bikini o di un’uscita con le amiche, è sempre raggiante ed estremamente affascinante. I tifosi si sono accorti molto presto della sua bellezza. L’atleta ha dei meravigliosi lineamenti, dolci e ammalianti allo stesso tempo.

Inoltre è dotata di un fisico incantevole. Ekaterina sa come stuzzicare le fantasie dei fan. Basta dare un’occhiata all’ultima foto condivisa tra le sue storie, in cui si presenta un dettaglio che non è certamente sfuggito ai followers. Anzi, è finito solamente col prendersi tutta l’attenzione. Lo scatto in questione le è stato fatto mentre si trovava in un ristorante a Barcellona, dove vive da diverso tempo.

La tennista, nella foto, è concentrata sul suo cellulare mentre davanti a lei si trova un piatto prelibato. Ciò che più ha catturato i fan è stato sicuramente il suo outfit. Indossa un top fucsia e attillato, con una profonda scollatura che valorizza il suo decolleté. È questo il particolare che ha mandato i followers in delirio. Per questi ultimi distogliere lo sguardo dalle curve di Ekaterina è stata un’impresa alquanto difficile.