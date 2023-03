Lotto, estrazione 23 marzo: una giocata è gratis scegliendo questa ruota

Lotto, l’estrazione del 23 marzo regala una giocata gratis. Scegliendo questa ruota c’è la possibilità di vincere senza spendere un euro

Sono molte le iniziative che nell’ultimo periodo vengono fatte per cercare di avvicinare i clienti al gioco. Quello responsabile ovviamente, quello che deve essere fatto con cognizione di causa. Insomma, giocare per divertirsi e basta e per sognare un poco.

Sull’onda del Montepremi del Superenalotto, sbancato un poco di tempo fa con un sistema di 5 euro a quota, vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi come anche il Totocalcio ha deciso di puntare a dei sistemi da mettere online, sul proprio sito, per dare la possibilità anche in questo caso di comprare una schedina già precompilata che alla fine si potrebbe, e si spera, rivelare vincente. Si lavora quindi dietro le scrivanie delle Agenzie italiane per essere al passo con i tempi. E adesso, anche il Lotto, regalerà delle giocate gratis.

Lotto, scegliendo la ruota di Firenze la giocata è gratis

La nuova iniziativa, riportata dal sito lottoitalia.it, dà la possibilità, come detto, giocando un ambo o un terno o una quaterna o una cinquina sulla ruota di Firenze, al gioco del Lotto ovviamente, di avere una giocata gratis per un altro gioco che nell’ultimo periodo sta prendendo veramente piede, quello del Simbolotto.

In pratica, nel momento in cui andate a convalidare la giocata sulla ruota del capoluogo della Toscana, in automatico, sulla stessa schedina, usciranno cinque simboli del Simbolotto che vi permetteranno di giocare in maniera del tutto gratuita a questo gioco. Insomma, un’occasione da non perdere perché con la sola spesa minima di un euro, quella che tutti possono fare e dovrebbero fare perché ripetiamo il gioco deve essere un mero e solo passatempo, potrete divertirvi in due maniere. La nuova iniziativa è valida per tutto il mese di marzo quindi un poco di tempo ancora ce lo avete. Basterà come detto giocare solamente una schedina del Lotto sulla ruota di Firenze. E poi sperare nella fortuna. Quella serve. Assolutamente. A meno che qualcuno non ci sia apparso in sogno dandovi i numeri: in questo caso il problema diventa solamente ricordarli. Quante storie in questo modo avete sentito?