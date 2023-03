Monica Bertini e quella zip birichina: l’abito in pelle stordisce i fan

Monica Bertini, la meravigliosa conduttrice di “Pressing”, ha stordito i fan con il suo abito in pelle a dir poco sensuale.

Famosa per la conduzione del programma “Pressing”, Monica Bertini è uno dei volti più amati dai tifosi di calcio. La splendida giornalista sa come fare colpo sugli spettatori: professionale, affascinante e sempre impeccabile si è affermata come una delle conduttrici sportive più seguite e amate degli ultimi anni. Nelle scorse ore, mentre si trovava in studio, ha lasciato tutti senza respiro sfoggiando un abito in pelle più sexy che mai.

Monica Bertini si è avvicinata presto al mondo del giornalismo sportivo. La sua carriera ha avuto inizio in ambito locale e, dopo aver fatto la gavetta, la conduttrice è approdata a Sportitalia. Successivamente è passata a Sky Sport, dove è diventata una delle presentatrici del tg di Sky Sport24. Una volta terminata l’esperienza con l’emittente, è approdata a Mediaset.

Qui ha trovato la consacrazione al timone del tg Sport Mediaset e di importanti eventi come la Supercoppa europea del 2016 e il Campionato del mondo del 2018. È stata ospite fissa di trasmissioni come “Mai dire Mondiali FIFA” e “TikiTaka – Il calcio è il nostro gioco” oltre che madrina della Serie B durante la stagione del 2019-2020. La sua avventura a “Pressing” è iniziata nel 2021 e quest’anno è tornata a condurre il programma insieme al collega Massimo Callegari.

Monica Bertini, altro che “Cenerentola”: il suo look incanta tutti

L’amata conduttrice ha un grande seguito non solo sul piccolo schermo ma anche sui social e, in particolare, su Instagram. Bertini si è guadagnata una notevole popolarità grazie alla sua dedizione e il suo fascino irresistibile ha senz’altro contribuito alla sua affermazione. La giornalista sportiva, infatti, è dotata di una bellezza sbalorditiva. Per non parlare del suo fisico avvenente in grado di far girare la testa a chiunque. Ad ogni appuntamento con “Pressing” riesce a fare breccia nei cuori degli spettatori e nelle ultime ore si è superata.

Su Instagram la conduttrice ha condiviso una foto scattata proprio mentre si trovava in studio. “Cenerentola a chi?” ha commentato con ironia nella didascalia del post (con un riferimento all’orario di inizio della sua trasmissione): come una vera principessa, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo charme e il suo look da incanto. Bertini, infatti, ha sfoggiato un abito nero in pelle che chiamare sexy è poco.

Il vestitino, corto e attillato, le calza a pennello ed esalta le sue avvenenti forme. Un dettaglio che i followers non si sono lasciati scappare è sicuramente la zip della scollatura del vestito, che scende lasciando intravedere le forme pericolose della giornalista. I capelli castani le cadono sulle spalle: Bertini ha voluto rinnovare il suo taglio di capelli, optando per una piega mossa che le incornicia il viso alla perfezione.