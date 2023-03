Verona-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Monza è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il momento è di nuovo delicato in casa Verona. Gli scaligeri di Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti hanno perso la spinta propulsiva che gli avevano conferito i sei risultati utili ottenuti nelle prime sette gare del 2023 e le due sconfitte di fila con Roma e Fiorentina sembrano aver destabilizzato un’altra volta la situazione.

Una settimana fa hanno sprecato la possibilità di raggiungere lo Spezia quartultimo nello scontro diretto del “Picco”: in Liguria non sono andati al di là di uno 0-0 che è servito soprattutto ai bianconeri per mantenere intatte le distanze. E la squadra di Leonardo Semplici nel frattempo è volata a +6 grazie all’insperato successo nell’anticipo con l’Inter: questo significa che i gialloblù non hanno altra scelta nella sfida con il Monza per evitare di rovinare ciò che di buono è stato fatto nell’anno nuovo. Zaffaroni intanto si interroga sulle difficoltà di un attacco che è rimasto sempre a secco nelle ultime tre partite e che non segna più di un gol dallo scorso 21 gennaio, quando il Verona ebbe la meglio 2-0 contro il Lecce. Non sorprende, infatti, che gli scaligeri abbiano segnato meno solo della Sampdoria ultima in classifica, a malapena 20 reti in 25 giornate di campionato.

Verona e Monza non si incontrano da 24 anni

Se la passa decisamente meglio il Monza di Raffaele Palladino. La formazione brianzola sta stupendo tutti al suo primo anno in massima serie, confermando le aspettative della vigilia.

Tra le debuttanti solo il Chievo di Luigi Del Neri (stagione 2001-02) fece meglio a questo punto del torneo. I biancorossi sono arrivati a quota 32 punti e si avviano verso una salvezza tranquilla, con l’obiettivo di provare a chiudere nella parte sinistra della classifica. Sono intanto tornati a battere un colpo nell’ultimo turno, battendo 2-1 l’Empoli e voltando pagina dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Salernitana. Il Monza non affronta il Verona dal match valido per il campionato di Serie B 1998-99, che si aggiudicò con il risultato di 1-0. Finora i brianzoli sono rimasti imbattuti in sei delle otto sfide contro squadre che gli succedevano in classifica, l’ultima proprio coi toscani.

Verona-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Zaffaroni è in ansia per le condizioni di Ngonge e Duda. Il primo quasi certamente non sarà del match, mentre il secondo dovrebbe riuscire a recuperare. Davanti il tecnico schiererà Gaich in coppia con Lasagna, ma gli uomini sono contati nel reparto avanzato. In infermeria, oltre ad Henry, ci sono anche Hrustic, Ceccherini e Sulemana. Buone notizie invece da Veloso ed Djuric, che dovrebbero tornare tra i convocati.

Nel Monza saranno assenti Rovella e Mota, entrambi alle prese con problemi muscolari. Palladino medita di confermare Caldirola in mezzo alla difesa a scapito di Marlon, mentre le due fasce saranno predominio di Birindelli e Carlos Augusto. In attacco Petagna e Caprari, supportati da Ciurria, uno dei protagonisti dell’ottima stagione dei brianzoli.

Come vedere Verona-Monza in diretta tv e in streaming

Verona-Monza in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le motivazioni potrebbero fare la differenza in questa partita e ci aspettiamo che il Verona, nonostante debba fare i conti con numerose assenze, riesca ad evitare quantomeno la sconfitta. Le reti complessive potrebbero essere meno di tre nella gara del “Bentegodi”.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Lazovic, Doig; Gaich, Lasagna.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Verona-Monza: chi vince? Verona

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0