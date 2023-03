Roma-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Juventus è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Neanche l’assenza in panchina di un vulcano in piena come José Mourinho – l’allenatore portoghese avrebbe di sicuro contribuito ad aggiungere un po’ di pepe – riesce a far perdere fascino alla sfida tra Roma e Juventus, che come ogni anno regala innumerevoli spunti di interesse. Il tecnico dei giallorossi è stato espulso nella trasferta di Cremona dopo l’acceso diverbio con il quarto uomo Serra ed è stato squalificato per due giornate.

In campo però ci sarà il grande ex, Paulo Dybala, che stando agli ultimi rumors potrebbe presto intraprendere un’azione legale nei confronti del suo vecchio club per via di alcuni stipendi non pagati. Non mancano dunque i temi scottanti nella notte dell’Olimpico: uno snodo cruciale tra due squadre che sognano entrambe un piazzamento Champions. La Juventus sta provando a riavvicinarsi alle prime quattro nonostante la pesante penalizzazione di 15 punti – in settimana gli avvocati hanno depositato il ricorso: nel caso in cui la penalità venisse annullata i bianconeri sarebbero secondi in classifica – e si presenta all’Olimpico in gran forma. Sono diventate quattro le vittorie consecutive in campionato: nel derby con il Torino gli uomini di Massimiliano Allegri sono tornati a subire gol dopo tre partite ma ne hanno realizzati ben quattro, annullando due volte il doppio vantaggio granata. La Juve adesso è a -12 dal quarto posto: per giocare la coppa dalla grandi orecchie il prossimo anno servirà un’impresa, ma Szczesny e compagni ci credono.

La Roma vuole riscattare il tonfo di Cremona

Dall’altro lato abbiamo invece una Roma che delude sempre sul più bello. Le sensazioni positive che aveva regalato la rimonta sul Salisburgo in Europa League sono svanite all’improvviso dopo il clamoroso tonfo di Cremona (2-1) contro una squadra che non aveva ancora vinto da quando ha rimesso piede in massima serie.

Un passo falso che equivale a un duro colpo per le ambizioni Champions dei capitolini, scavalcati dalla Lazio e finiti a -3 dalle milanesi. Nella prossima settimana sia la Roma che la Juventus saranno impegnate in Europa League. I giallorossi se la vedranno con gli spagnoli della Real Sociedad, ai bianconeri invece è toccato il Friburgo di Vincenzo Grifo. Perfetto equilibrio negli ultimi 12 precedenti giocati all’Olimpico: quattro successi a testa ed altrettanti pareggi. La Roma farà leva sul fattore campo: viene da quattro vittorie casalinghe consecutive, in cui non ha subito neppure un gol. Occhio però alla Juventus, che allo stesso tempo è uscita vittoriosa sei volte nelle ultime sette trasferte.

Roma-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Mourinho ritrova un baluardo difensivo come Smalling, che riprenderà il suo posto tra Mancini e Ibanez. A sinistra c’è uno degli uomini più forma, Spinazzola, mentre sulla fascia destra si contendono una maglia Zalewski, Karsdorp e Celik, con il giovane esterno polacco leggermente favorito sugli altri due. In mezzo è ballottaggio tra Matic e Wijnaldum su chi dovrà fare compagnia a Cristante. Davanti invece Dybala e Pellegrini supporteranno Abraham, che all’andata realizzò la rete dell’1-1.

Contro il Torino Pogba ha fatto finalmente il suo debutto dopo il lunghissimo infortunio, ma le possibilità che possa partire titolare all’Olimpico sono francamente irrisorie. A centrocampo, con Rabiot e Locatelli giocherà Fagioli, mentre sulle corsie laterali si disporranno Kostic e Cuadrado, quest’ultimo preferito ad un ancora convalescente Chiesa. In attacco riecco la coppia formata da Vlahovic e Di Maria, dietro invece saranno confermati i tre brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Come vedere Roma-Juventus in diretta tv e in streaming

Roma-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ultimo Roma-Juventus, un anno fa, regalò spettacolo con la rocambolesca vittoria dei bianconeri per 3-4. Stavolta invece non ci aspettiamo una sfida particolarmente prolifica, visto che sia la squadra di Mourinho che quella di Allegri brillano di più in fase di non possesso e non sono avvezze agli alti punteggi. Un pareggio non è da escludere in un match che potrebbe essere particolarmente nervoso ed in cui l’arbitro sventolerà verosimilmente qualche cartellino giallo di troppo.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1