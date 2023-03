Formula 1, anche le wag scaldano i motori... e i social network

Formula 1, tutto è pronto per il Gran Premio del Barhain: chi sono le wag più belle e popolari dell’automobilismo.

Tutto è pronto, in Barhain, per dare il via alle danze. Per accogliere la prima tappa di una nuova e attesissima stagione di Formula 1 che promette scintille e per regalare al pubblico dell’automobilismo nuove emozioni.

E mentre i piloti si preoccupano di scaldare i motori, affinché i loro bolidi sfreccino sull’asfalto incandescente, le wag della Formula 1 sono intente a scaldare qualcos’altro. I social network, per inciso, dove sono sempre presenti e dove amano mettersi in mostra in tutto il loro splendore. Ma chi sono le mogli e le fidanzate più belle del circuito? Se si parla di fascino non si può non tirare in ballo la meravigliosa donna che ha conquistato il cuore di Max Verstappen.

Lei è Kelly Piquet e in pista ci è cresciuta, considerando che anche il suo babbo faceva lo stesso lavoro della sua dolce metà. La modella brasiliana e il campione olandese sono inseparabili e, soprattutto, amatissimi. In tanti sui social fanno il tifo per questa coppia, convinti che il sentimento che li unisce sia vero e sincero. Tornando alle wag, è giusto sottolineare che abbiamo iniziato col parlare di Kelly perché è lei, senza ombra di dubbio, la wag della Formula 1 più popolare che ci sia. Ma ciò non toglie che altri piloti abbiano al loro fianco donne splendide sulle quali vale la pena soffermarci.

Formula 1, non solo Kelly Piquet: chi sono le wag più sexy

Ci riferiamo a Carlos Sainz, tanto per fare un altro esempio, felicemente fidanzato da sei anni con un’altra donna meravigliosa.

Il suo nome è Isabel Hernaez e lei, a differenza della Piquet, non aveva alcun legame con il mondo dei motori. Faceva tutt’altro, prima di tuffarsi a capofitto nel mondo della Formula 1: ha una laurea in giornalismo ed è in questo campo, quindi, che ha sempre lavorato. Poi c’è Kika Gomes, che è la compagna di Pierre Gasly. Segni particolari, anche nel suo caso, uno su tutti: è di una bellezza assolutamente sconcertante. Tant’è che il pilota la notò subito, quando s’imbatté in lei per la prima volta in una caotica discoteca. Il resto è storia.

Passiamo quindi ad Esteban Ocon, che sta da moltissimo tempo con Elena Berri. Lei è torinese, parla diverse lingue e il suo profilo social è molto apprezzato dai cybernauti. Infine c’è lady Hamilton, all’anagrafe Carmen Montero Mundt, che esce con Lewis dal 2020. Anche lei ha un grande seguito sui social, ma all’esposizione mediatica preferisce di gran lunga lavorare nel mondo della finanza e far “fruttare” i suoi studi universitari.