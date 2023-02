Bologna-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Inter è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ritorno sul luogo del delitto. Nel lunch match della ventiquattresima giornata di campionato l’Inter sarà di scena al “Dall’Ara” e tra i tifosi nerazzurri è ancora vivo il ricordo della scorsa primavera quando, a causa di una clamorosa papera del portiere Radu, la squadra di Simone Inzaghi perse in maniera inopinata il recupero con il Bologna, subì il sorpasso del Milan e, di fatto, si precluse ogni possibilità di tornare davanti nella lotta scudetto.

Quasi a distanza di un anno Lautaro Martinez e compagni rimettono piede nel capoluogo emiliano, ma il tricolore non è più un obiettivo realistico dopo essere finiti a -15 punti dal Napoli capolista, ormai quasi impossibile da raggiungere. L’Inter paga i troppi passi falsi – con sei sconfitte è, insieme all’Atalanta, la squadra che ha perso più partite tra le prime sei dell’attuale classifica – e un rendimento non sempre costante. Tuttavia, dopo il deludente pareggio a reti bianche con la Sampdoria, sono arrivate due vittorie di fila: quella con l’Udinese in campionato – bianconeri battuti 3-1 a San Siro – ma soprattutto con il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono riusciti a piegare l’ostica squadra di Sergio Conceiçao grazie ad un gol del ritrovato Lukaku (è il secondo di fila per il centravanti belga) assicurandosi un vantaggio niente male in vista del ritorno.

Inter, l’obiettivo è consolidare il secondo posto

Per quanto riguarda la Serie A, invece, consolidare il secondo posto in questo momento è la priorità assoluta. L’Inter ha tre punti in più di Roma e Milan, ma il divario dalla Lazio quinta in classifica è di sole cinque lunghezze: non si possono dormire sonni tranquilli.

Inzaghi troverà ad ogni modo un Bologna decisamente più ambizioso rispetto a quello dello scorso anno. I felsinei danno l’impressione di aver fatto un importante salto di qualità con Thiago Motta in panchina e lo dimostra il fatto che da qualche giornata facciano presenza fissa nella parte sinistra della classifica. A quota 32 punti, gli stessi della Juventus post-penalizzazione, sono in piena lotta per il settimo posto. Alla sconfitta interna con il Monza – unica sconfitta nelle ultime sei giornate – ha fatto seguito il successo di Genova per 2-1 contro un’agonizzante Sampdoria, castigata dai gol di Soriano e Orsolini.

Bologna-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Motta continua ad avere problemi in attacco, dove mancheranno ancora sia Zirkzee che Arnautovic, quest’ultimo fermato da un altro problema muscolare. Sarà di nuovo lo scattante Barrow a guidare il reparto avanzato rossoblù ed il gambiano alle sue spalle avrà il supporto di Orsolini, Ferguson e Soriano. Gli altri dubbi del tecnico italo-brasiliano riguardano difesa e centrocampo: a sinistra Cambiaso è in vantaggio su Lykogiannis, in mezzo invece Medel insidia Schouten.

Dall’altro lato, Inzaghi dovrà scegliere uno tra Lukaku e Dzeko da affiancare all’insostituibile Lautaro Martinez, mentre in regia dovrebbe rivedersi Brozovic. Sulla fascia destra Dumfries potrebbe essere preferito a Darmian. Il trio difensivo verrà infine composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni: torna in panchina Acerbi.

Come vedere Bologna-Inter in diretta tv e in streaming

Bologna-Inter è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Bologna e Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nonostante le assenze, questo Bologna è in salute e sembra possedere le armi giuste per far male, o quantomeno creare qualche problema, ad un’Inter che potrebbe risentire delle fatiche della Champions League. L’atteggiamento dei felsinei è molto più offensivo rispetto agli anni passati e potrebbe uscirne fuori una gara divertente, in cui entrambe le squadre si affronteranno a viso aperto. L’Inter – che va in rete da sette partite di fila contro il Bologna – resta leggermente favorita in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

Bologna e Inter segneranno almeno un gol per parte? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2