Salernitana-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Monza è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dimenticabile l’esordio di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana, sconfitta 2-0 dalla Lazio all’Arechi domenica scorsa. Del resto, veniva difficile immaginare che il tecnico portoghese, di ritorno nel campionato italiano dopo l’esperienza biennale sulla panchina della Fiorentina dal 2015 al 2017, potesse incidere sin dalla prima partita. Peraltro contro un avversario ben più quotato ed affamato di punti come quello biancoceleste.

Per trasferire la sua idea di calcio, diametralmente opposta a quella del predecessore Nicola, l’ex allenatore viola avrà bisogno di tempo. Potrebbe non concedergliene troppo però l’attuale classifica, con la squadra granata che si è avvicinata pericolosamente alla zona retrocessione dopo il filotto di tre sconfitte consecutive con Juventus, Verona e Lazio. Sono solo quattro i punti che separano la Salernitana dal terzultimo posto, coi campani che da novembre in poi hanno dilapidato l’enorme vantaggio accumulato nei mesi precedenti. E quella che sembrava una stagione tranquilla rischia di assumere invece gli stessi contorni di quella passata, quando la salvezza arrivò solamente all’ultimo respiro. Sousa non ha gradito l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori, ma soprattutto le difficoltà nella gestione della palla. La Salernitana è rimasta a secco di gol nelle ultime tre gare e non segna dalla vittoria di Lecce di un mese fa: numeri che preoccupano.

La Salernitana non segna da tre partite di fila

Una settimana fa è tornato a perdere anche il Monza, interrompendo una serie positiva che in campionato andava avanti da novembre. Nel 2023 i brianzoli non avevano ancora perso – ad eccezione della sfida di Coppa Italia con la Juventus – ma sono stati costretti ad arrendersi nel derby lombardo al Milan, passato in Brianza grazie ad un gol di Messias.

Era proprio dall’ultima sconfitta che i biancorossi di Raffaele Palladino – tra le neopromosse il Monza rimane in ogni caso quella che sta facendo meglio – non restavano a digiuno di gol, andando a segno per dieci partite consecutive. Il tecnico ad ogni modo non ha fatto drammi per la battuta d’arresto coi rossoneri, ammettendo di aver visto la sua squadra in crescita nonostante la sconfitta. Per essere il suo primo campionato in massima serie, il Monza sta facendo una figura dignitosissima e con 29 punti in 23 giornate si può ormai affermare che Palladino la salvezza ce l’abbia già in tasca.

Salernitana-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Sousa spera di poter regalare qualche minuto a Mazzocchi, ma sulla fascia sinistra partirà titolare Bradaric. In attacco dovrebbe recuperare Dia, pronto a far coppia con Piatek: Bonazzoli invece entrerà molto probabilmente a gara in corso. Nel centrocampo a quattro la spunteranno Coulibaly e Crnigoj, mentre sulla trequarti si posizionerà Vilhena. Novità Daniliuc in difesa dopo la squalifica di Bronn per via del rosso rimediato con la Lazio.

Lunga la lista degli squalificati nel Monza, da Marlon a Rovella, passando per Birindelli. In difesa si rivede Caldirola, in mezzo invece Palladino darà una chance a Machin. Torna a disposizione l’esterno sinistro Carlos Augusto, assente contro i rossoneri sabato scorso.

Come vedere Salernitana-Monza in diretta tv e in streaming

Salernitana-Monza, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La pressione sarà tutta sulle spalle della Salernitana, la cui classifica è di nuovo tornata ad essere preoccupante. Il Monza è una delle realtà più interessanti di questo campionato e si recherà all’Arechi senza alcun assillo, avendo già ipotecato la salvezza. Crediamo che l’attacco dei campani possa riuscire a sbloccarsi dopo essere rimasto a digiuno per tre partite di fila, in un match in cui verosimilmente andranno a segno entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Salernitana-Monza

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Pessina; Caprari, Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1