Inter-Porto è un match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Non c’è dubbio sul fatto che l’Inter, da seconda classificata nel girone apparentemente più difficile della fase a gruppi con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, agli ottavi potesse trovare avversari di ben altro calibro. Il Porto non sarà un ostacolo insormontabile ma non bisogna dimenticare che nelle ultime stagioni è stato quasi sempre indigesto per le squadre italiane, che fosse Champions o Europa League.

Ne sa qualcosa la Juventus, che due anni fa fu rispedita a casa proprio dalla squadra guidata (anche all’epoca) da Sergio Conceiçao. Oppure la Lazio, che nella passata stagione beccò i portoghesi nello spareggio di Europa League per accedere agli ottavi e finì per avere la peggio. Insomma, Simone Inzaghi ed i suoi uomini dovranno utilizzare la massima cautela, essendo i Dragões un avversario qualitativamente inferiore ma allo stesso ostico, da prendere con le pinze e pericoloso se non affrontato con la giusta concentrazione. La mente dei tifosi nerazzurri intanto ritorna a metà degli anni ’00, quando l’Inter si scontrò con il Porto per due anni di seguito: la prima agli ottavi nel 2004-05 (nei quarti poi ci sarebbe stato il derby con il Milan); la seconda nella fase a gironi della stagione successiva e la doppia sfida terminò con un successo per parte. Ma chi arriva meglio a quest’incontro?

Il Porto è in gran forma

Lautaro Martinez e compagni in campionato sono secondi con 47 punti e guidano la speciale classifica degli “umani” dietro al Napoli dei cosiddetti marziani, avanti di ben 15 punti. Il pareggio con la Sampdoria ha probabilmente affossato le ultime speranze di tornare a lottare per lo scudetto ma l’Inter, come fa di solito, si è immediatamente rialzata, battendo 3-1 l’Udinese a San Siro, match in cui è tornato al gol anche Lukaku.

Nel 2023 i nerazzurri hanno perso esclusivamente la gara con l’Empoli e pareggiato con Samp e Monza: tre passi falsi in mezzo a tante vittorie che però hanno alimentato qualche dubbio e confermato l’umore mutevole della truppa di Inzaghi. Per il resto solo vittorie, tra cui quelle nei due derby con il Milan di campionato e di Supercoppa Italiana. Sensibili i miglioramenti in fase difensiva, alla luce dei sei clean sheet nelle undici gare disputate nel nuovo anno. In Portogallo è invece un treno il Porto di Conceiçao, che ha vinto tutte e dieci le ultime partite fra le varie competizioni nazionali. Eppure i Dragões sono secondi alle spalle degli eterni rivali del Benfica, che in Primeira Liga hanno due punti in più. Nella fase a gironi dello scorso autunno erano arrivati davanti a tutti in un girone tutt’altro che irresistibile con Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. L’ultimo match il Porto l’ha giocato sabato scorso: battuto il Rio Ave con un gol di Toni Martinez.

Inter-Porto: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria nerazzurra si è quasi del tutto svuotata e l’unico indisponibile per la gara d’andata con il Porto è l’attaccante Correa. In porta ritorna Onana dopo essere rimasto in panchina contro l’Udinese, in difesa invece si rivedrà Skriniar, anche lui tenuto a riposo nella sfida coi friulani. In mezzo il dubbio principale di Inzaghi è tra il convalescente Brozovic e Mkhitaryan, tra i migliori in campo sabato scorso. Buona anche la prestazione di Darmian, che sulla fascia destra verrà preferito a Dumfries. Davanti si contendono una maglia Lukaku e Dzeko: possibile la staffetta tra il belga e il bosniaco.

Conceiçao adotterà l’ormai rodatissimo 4-4-2, con la coppia d’attacco formata da Toni Martinez e dall’insostituibile Taremi. A sinistra, in difesa, il ballottaggio è tra Wendell e Zaidu, mentre a centrocampo prenderanno posto Grujic, Eustáquio, André Franco e Pepê. In dubbio la presenza di Evanilson, che non è al meglio. Dovrebbero restare in panchina anche Otavio e Uribe. Out invece Meixedo, Fabio Cardoso e Veron.

Come vedere Inter-Porto in streaming gratis

Inter-Porto è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

La Champions League è stata fonte di grandi soddisfazioni per l’Inter, che si è presa il lusso di eliminare il Barcellona in un girone in cui le possibilità di passare erano ridotte. Contro il Porto parte favorita ma la doppia sfida cela molte insidie: gli uomini di Conceiçao sono in fiducia, possono contare su un’impeccabile organizzazione di gioco e non difettano neppure di qualità individuale (la stella è l’iraniano Taremi). Ottenere un risultato positivo a San Siro è fondamentale per non complicarsi la vita al ritorno. Non è da escludere un altro clean sheet, tenendo conto della tendenza ai bassi punteggi dei lusitani.

Le probabili formazioni di Inter-Porto

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Dimarco; Lautaro Martínez, Lukaku.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Grujic, Eustáquio, André Franco, Pepê; Taremi, Toni Martínez.

In Inter-Porto le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0