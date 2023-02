Camila Giorgi, il completo offusca il dettaglio: foto con annuncio

Camila Giorgi ormai è inarrestabile sui social: la tennista ha condiviso un importante annuncio con i fan, ma è stato il suo look a guadagnarsi tutta l’attenzione.

Sempre molto attiva sui social, Camila Giorgi è pronta per una nuova avventura e nelle scorse ore ha condiviso l’annuncio tra le sue storie di Instagram, anche se a catturare l’attenzione dei fan è stato soprattutto il suo look.

D’altronde è una delle tenniste più seguite e amate di sempre: non solo per il suo talento ma anche per il suo fascino. Lei stessa ne è ben consapevole e in diverse occasioni ha posato per servizi fotografici da urlo, riscuotendo un gran successo sul web.

Il suo 2023 non è iniziato per il meglio: è stata battuta da Sorana Cirsea in occasione delle qualificazioni al WTA 500 di Adelaide, mentre all’Australian Open è arrivata al terzo turno prima di essere sconfitta da Belinda Bencic.

Recentemente ha preso parte al WTA 250 di Linz, dove ha raggiunto il secondo turno. Nonostante non abbia trionfato, la sua performance è stata molto apprezzata dai fan. La tennista sa sempre come distinguersi, anche quando si trova sul campo, e ha sfoggiato dei completi mozzafiato.

Nel frattempo le accuse della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu non si fermano. Parlando del caso delle false vaccinazioni in cui è rimasta coinvolta anche l’atleta, ha definito quest’ultima no-vax dichiarando che non si è mai voluta sottoporre ad alcun vaccino.

Camila Giorgi, l’affascinante tennista pronta per una nuova sfida

Non è passato molto tempo da quando Camila, nel corso di una conferenza stampa, si era difesa dicendo di non avere nessun problema con la legge, a differenza della dottoressa, e di aver eseguito tutti i vaccini correttamente.

La tennista da parte sua ha sempre dimostrato di non essere assolutamente preoccupata per la faccenda. Su social continua ad interagire come se nulla fosse con i fan, facendoli sognare tra un selfie e l’altro, senza ulteriori dichiarazioni sull’indagine.

Ora per l’atleta è arrivato il mondo di lanciarsi in una nuova sfida. In questi giorni è volata nello Yucatan, in Messico, dove si sta preparando per disputare il WTA 250 di Merida. Nonostante il viaggio e i mille impegni, trova sempre il tempo di tenere aggiornati i followers.

Tra le sue ultime storie, spicca proprio una foto scattata una volta atterrata. A questa ha fatto seguito uno dei suoi classici selfie davanti allo specchio. In poco tempo i fan hanno dimenticato la competizione in vista: tutta l’attenzione è andata a finire sul meraviglioso fisico scolpito della tennista.

Nello scatto Camila indossa un completo firmato Giomila di cui, da diversi anni, è ambasciatrice. Il set – caratterizzato da pantaloncini attillati e reggiseno sportivo – le sta una favola.