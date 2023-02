Conference League: i pronostici sulle altre partite di giovedì 16 febbraio

Conference League, non solo Lazio e Fiorentina. Nella terza competizione continentale ci si gioca l’accesso agli ottavi: pronostici.

Insieme alla Champions ed all’Europa League, rifà capolino anche la Conference League, che a differenza dello scorso anno nella fase ad eliminazione diretta vedrà protagoniste ben due squadre italiane: Lazio e Fiorentina. La Viola è partita dalla fase a gironi, arrivando seconda e dovendo passare dallo spareggio per raggiungere i quarti. I biancocelesti invece ci sono finiti loro malgrado, dopo essere stati eliminati dall’Europa League, chiudendo al terzo posto nel proprio gruppo per via della differenza reti.

Lo stesso destino degli azeri del Qarabag, che pur conquistando 8 punti sono arrivati terzi dietro al Nantes, prossimo avversario della Juventus, retrocedendo nella competizione meno importante. Se la vedranno coi belgi del Gent, che hanno strappato la qualificazione solamente all’ultima giornata. Il club del Caucaso sembra avere qualcosa in più dei suoi prossimi avversari: in casa, peraltro, è sempre molto difficile da battere e un risultato positivo è ipotizzabile, in una gara in cui anche gli ospiti dovrebbero segnare almeno una rete. Un’altra sfida molto interessante è quella tra Trabzonspor e Basilea. La Conference League consente ai turchi di voltare pagina dopo il terribile terremoto che ha messo in ginocchio il loro paese: pur non giocando da più di una settimana – il campionato è fermo – Hamsik e compagni sembrano leggermente favoriti sugli svizzeri, che al momento sono i lontani parenti rispetto alla squadra che abbiamo conosciuto qualche anno fa.

L’Anderlecht sogna il colpaccio

Si ritrovano uno di fronte all’altro i ciprioti dell’Aek Larnaca e gli ucraini del Dnipro-1: la scorsa estate le loro strade si erano già incrociate nel playoff di qualificazione all’Europa League e l’Aek ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno.

Due risultati che ci fanno preferire i ciprioti, anche se il Dnipro è primo in classifica davanti allo Shakhtar Donetsk e non parte certamente battuto. Probabili almeno due gol complessivi a Cipro. Si prevede grande equilibrio anche nel doppio confronto tra Sheriff Tiraspol e Partizan. L’andata si gioca in Transnistria, ma la sensazione è che la qualificazione si deciderà a Belgrado tra una settimana: un pari non è da escludere. Il programma dell’andata dei playoff si chiude con la sfida tra Ludogorets e Anderlecht: i bulgari hanno fatto paura alla Roma in Europa League ma devono fare i conti con assenze importanti; di contro i belgi sono in un buon momento e non sarebbe una sorpresa se a Razgrad riuscissero ad evitare la sconfitta.

Conference League: probabili vincenti

Qarabag o pareggio (in Qarabag-Gent, ore 18:45)

Trabzonspor (in Trabzonspor-Basilea, ore 18:45)

AEK Larnaka (in AEK Larnaca-Dnipro-1, ore 21:00)

Sheriff Tiraspol o pareggio (in Sheriff Tiraspol-Partizan, ore 21:00)

Anderlecht o pareggio (in Ludogorets-Anderlecht, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Qarabag-Gent, ore 18:45

Sheriff Tiraspol-Partizan, ore 21:00