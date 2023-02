Juventus-Nantes, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Juventus-Nantes è un match valido per l’andata dei playoff di accesso agli ottavi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

L’Europa League come salvagente in una stagione che passerà certamente alla storia come una delle più tribolate di sempre per la Juventus. I bianconeri per la prima volta dopo nove anni hanno mancato clamorosamente la fase ad eliminazione diretta della Champions League, retrocedendo nella competizione meno importante come capitò nell’annata 2013-14 con Antonio Conte in panchina (all’epoca si fermò in semifinale).

Stavolta al timone c’è Massimiliano Allegri, uno che non è abituato a snobbare le coppe. E non lo farà neppure stavolta, soprattutto dopo la pesante penalizzazione di 15 punti in campionato che mette a serio rischio la partecipazione alla prossima Champions. Vincere l’Europa League significherebbe infatti avere accesso dalla porta principale alla coppa dalle grandi orecchie: un’occasione, insomma, da non farsi assolutamente sfuggire per Vlahovic e compagni. La Juventus sta provando a reagire dopo la tegola che poche settimane fa gli è caduta in testa. E, archiviati i passi falsi con Napoli, Atalanta e Monza, sono arrivate tre vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato (Lazio, Salernitana, Fiorentina) in cui si è rivista la solita squadra sparagnina dal punto di vista offensivo, ma tremendamente cinica, come dimostra il fatto di non aver incassato neppure un gol.

Il Nantes evoca bei ricordi

Bianconeri che dunque si riaffacciano sull’Europa cercando di dimenticare le delusioni di ottobre, quando riuscirono a collezionare appena tre punti nel girone con Psg, Benfica e Maccabi Haifa, arrivando a perdere ben cinque partite su sei.

Il sorteggio dello scorso novembre non è stato affatto inclemente con la squadra allenata dal tecnico livornese, che per conquistare gli ottavi di finale dovrà superare l’ostacolo Nantes. I gialloverdi, tornati in Europa grazie al successo in Coupe de France, evocano peraltro bei ricordi alla Juventus: l’unico precedente tra le due squadre risale alla stagione 1995-96, coi francesi che furono l’avversario di Madama nella semifinale di Champions League, poi vinta ai rigori contro l’Ajax nella finale dell’Olimpico. Guidati da Antoine Kombouare, ex tecnico del Psg, si stanno riprendendo dopo un inizio complicato e l’unica sconfitta del 2023 è maturata in casa contro il Marsiglia secondo in classifica. Domenica invece il Nantes ha fatto registrare la seconda vittoria di fila (1-0 con il Lorient), preziosissima per ampliare il divario dal quartultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.

L’undici iniziale della Juventus dovrebbe essere diverso da quello visto domenica con la Fiorentina: 3-5-1-1 con Di Maria alle spalle di Vlahovic. A destra invece è probabile la conferma di De Sciglio. Nel Nantes è assente Ganago, colpito da un terribile lutto familiare. Kombouare sceglierà il 4-2-3-1, con Guessand, Mollet e Blas a supporto della punta Mohamed. Indisponibile l’ex Nizza Delort, arrivato durante il mercato di gennaio.

Come vedere Juventus-Nantes in diretta tv in chiaro e in streaming

Juventus-Nantes è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Juventus-Nantes anche su DAZN. La piattaforma streaming dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Juventus ha ritrovato una serie di certezze principalmente in fase di non possesso e dovrebbe riuscire a tenere ancora una volta la porta inviolata contro un avversario che peraltro non è particolarmente avvezzo agli alti punteggi. Bianconeri favoriti in una partita che si profila molto tirata ed in cui i gol complessivi saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Danilo, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Traore; Sissoko, Chirivella; Blas, Mollet, Guessand; Mohamed.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0