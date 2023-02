Udinese-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Sassuolo è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Di quell’Udinese che tra agosto e settembre si era prepotentemente candidata come la possibile sorpresa della stagione si sono ormai perse le tracce. Con il passare dei mesi i bianconeri di Andrea Sottil sono lentamente rientrati nei ranghi, dimostrando di essere non ancora all’altezza di un traguardo europeo. Che, nonostante la crisi di risultati prosegua quasi senza soluzioni di continuità, resta tuttavia ancora accessibile.

Nell’ultima giornata i friulani sono stati raggiunti dal Bologna a quota 29 punti e scavalcati dal Torino, che si è aggiudicato lo scontro diretto (1-0), scivolando in nona posizione. Dallo scorso 3 ottobre l’Udinese è riuscita ad avere la meglio esclusivamente sulla Sampdoria penultima. Il successo coi blucerchiati non ha risollevato l’umore di Beto e dei suoi compagni, che nei due turni successivi hanno racimolato un solo punto tra Verona e Torino. Sottil si augura di invertire la tendenza alla Dacia Arena, dove la sua squadra ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime nove gare di campionato: purtroppo per l’ex tecnico dell’Ascoli è servito a ben poco, considerando che l’ultima vittoria casalinga risale addirittura a settembre. L’attacco, senza la qualità dell’infortunato Deulofeu, deve essere meno impreciso: nel 2023 i friulani non hanno mai realizzato più di un gol nonostante sia la squadra che nello stesso lasso di tempo ha effettuato più conclusioni.

Il Sassuolo è in crescita

E se da un lato l’Udinese fa fatica a ritrovarsi, vive una situazione diametralmente opposta il Sassuolo, che sembra aver risolto gran parte dei suoi problemi.

Gli emiliani sono in serie positiva da tre giornate ed hanno vinto due partite di fila da quando, a cavallo tra settembre e ottobre, si imposero su Torino e Salernitana. Un doppio successo tutt’altro che banale, arrivato contro due big del campionato come Milan e Atalanta: gli uomini di Alessio Dionisi prima hanno strapazzato i rossoneri a San Siro (2-5), poi hanno battuto di misura (1-0) la Dea, tra le squadre più in forma in questa seconda parte della stagione, approfittando della superiorità numerica in seguito alla discussa espulsione di Maehle dopo appena trenta minuti di gioco. Sebbene abbia perduto un altro gioiello durante il mercato di gennaio (Traoré), Dionisi sta assistendo ad una crescita in fase offensiva: il suo Sassuolo ha realizzato ben 7 gol tra Monza, Milan e Atalanta.

Udinese-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Sottil continuerà a dare fiducia a Ehizibue e Samardzic a scapito di Pereyra, non al meglio, e di Lovric, che si accomoderà in panchina. La difesa sarà composta come al solito da Becao, Bijol e Perez, mentre in attacco potrebbe partire per la prima volta dal 1′ l’acquisto di gennaio, il francese Thauvin, in vantaggio su Success. Il campione del mondo 2018 affiancherà Beto, che contro il Sassuolo vanta la miglior media minuti/gol.

Difesa totalmente rivoluzionata per il Sassuolo. A Udine fuori Rogerio (squalificato), Ferrari (scelta tecnica) e Toljan (infortunio), largo invece ai nuovi Marchizza e Zortea, mentre al centro si posizionerà Ruan Tressoldi. In mezzo c’è Maxime Lopez, tornato a disposizione, circondato da Bajrami e Frattesi. Davanti il tridente Berardi-Defrel-Laurienté.

Come vedere Udinese-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Udinese-Sassuolo è in programma domenica alle 12:30 alla Dacia Arena di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Udinese e Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Per i bookmaker l’Udinese è leggermente favorita ma a nostro parere le recenti prestazioni offerte dalle due squadre riequilibrano i rapporti di forza e non è da escludere che il Sassuolo torni dal Friuli con un altro risultato positivo. Chi invece volesse restare lontano dall’esito del match può puntare sui gol. I bianconeri in casa almeno una rete la realizzano quasi sempre, motivo per cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Thauvin.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Marchizza; Frattesi, Maxime Lopez, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1