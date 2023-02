Empoli-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Spezia è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La lotta per scongiurare la retrocessione per il momento non è affare dell’Empoli, che sulla falsariga di quello che avvenne un anno fa sembra avviato ad una salvezza tranquilla. Paolo Zanetti, arrivato in Toscana tra lo scetticismo generale dopo una stagione complicata alla guida del Venezia, è invece riuscito a replicare l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore Andreazzoli. E adesso ha pure l’occasione di migliorarlo.

Gli azzurri dopo ventuno giornate hanno 26 punti, per capirci gli stessi della Juventus post-penalizzazione. E visto il divario molto ridotto che c’è tra la settima in classifica e la dodicesima, con sei squadre racchiuse in pochi punti, anche loro avrebbero tutte le carte in regola per iscriversi alla corsa per lo slot numero sette che a fine stagione potrebbe significare qualificazione alla Conference League. Lo scorso anno l’Empoli ebbe un evidente problema di stimoli e motivazioni dopo un’incredibile girone d’andata: in quello di ritorno si rilassò eccessivamente limitandosi a raggiungere la quota della tranquillità. Zanetti proverà a non ripetere lo stesso errore, facendo attenzione soprattutto a non sbagliare con le dirette concorrenti, con le quali finora ha perso solo in una circostanza: contro lo Spezia all’andata, sfida che – stante l’asimmetricità del calendario – allora capitò nella prima giornata. Il resto delle sconfitte (sette in totale) sono maturate tutte contro squadre che lottano per l’Europa, tra cui il 2-0 di sabato scorso all’Olimpico contro la Roma.

Spezia imbattuto con l’Empoli in Serie A

Lo Spezia di punti ne ha 18 ma non può più dormire sonni tranquilli. Dietro il Verona ha cominciato a muoversi a piccoli passi ed il terzultimo posto ora è lontano solo 4 punti.

Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime tre gare del 2023, la squadra di Luca Gotti ha rimediato quattro sconfitte consecutive, compresa quella di Coppa Italia con l’Atalanta. Ma ciò che più preoccupa il tecnico sono le difficoltà offensive che stanno incontrando i suoi uomini, incapaci di segnare gol nelle tre sfide con Roma, Bologna e Napoli. I liguri, più bisognosi di punti salvezza, si affidano alla cabala e dunque ai precedenti, considerato che da quando sono in Serie A non hanno mai perso contro l’Empoli.

Empoli-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Quasi tutti a disposizione per Zanetti, che deve fare a meno dei soli Destro e Grassi. In difesa il rientrante Ismajli dovrebbe tornare a fare coppia con Luperto, sulle fasce invece sui va verso la conferma di Ebuehi e Parisi. In mezzo, nel centrocampo a tre, l’ex Lazio Akpa Akpro sembra aver ormai scalato le gerarchie ed affiancherà Marin e Bandinelli. Tutto deciso anche davanti, dove Baldanzi assisterà il tandem Satriano-Caputo.

Numerose invece le defezioni in casa Spezia: Holm è in forte dubbio, in difesa bisogna fare i conti con le squalifiche di Ampadu e Caldara, mentre sono infortunati Kovalenko ed uno dei nuovi acquisti di gennaio Zurkowski. In compenso, tuttavia, Gotti riabbraccia Nzola, che andrà a ricomporre la coppia d’attacco con Gyasi. Dalla panchina Verde e Shomurodov.

Come vedere Empoli-Spezia in diretta tv e in streaming

Empoli-Spezia, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Tra le due squadre chi è più obbligata a fare punti è lo Spezia, di nuovo a rischio retrocessione dopo le tre sconfitte consecutive. L’Empoli però oltre ad essere in gran forma non perde in casa dallo scorso ottobre e parte dunque leggermente favorito. Considerando i problemi dei liguri in fase di possesso palla, è ipotizzabile un match non ad alto punteggio, da meno di tre gol complessivi. Una costante negli ultimi precedenti.

Le probabili formazioni di Empoli-Spezia

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Holm, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola.

Empoli-Spezia: chi vince? Empoli

Pareggio

Spezia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0