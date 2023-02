Spezia-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Napoli è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Della panchina lunga del Napoli spallettiano si tende forse a parlare troppo poco ma sono stati due sostituti, Raspadori e Simeone, a confezionare domenica scorsa la vittoria sulla Roma di José Mourinho. Buttato nella mischia dall’allenatore toscano, l’attaccante argentino si conferma ancora una volta decisivo, regalando agli azzurri tre punti che ormai sembravano svaniti dopo il momentaneo pareggio del giallorosso El Shaarawy nel finale.

Dopo la prima sconfitta in campionato a San Siro contro l’Inter, i partenopei hanno ritrovato la straordinaria continuità pre-sosta, in barba al luogo comune che vuole le squadre allenate da Luciano Spalletti in calo a partire da gennaio in poi. Quattro vittorie consecutive, undici gol segnati e solamente due subiti: il Napoli vola, mentre dietro fanno a gara a chi, masochisticamente, perde più terreno. Il divario dal secondo posto, grazie al successo per 2-1 sui capitolini, è diventato di tredici punti. Un enormità. Ne consegue che da qui a maggio il principale avversario Osimhen e compagni sarà proprio il Napoli stesso: lo scudetto è sempre più vicino ma gli azzurri non dovranno commettere l’errore di rilassarsi quando ancora mancano quattro mesi alla fine del torneo.

Lo Spezia non riesce più a segnare

La tentazione, però, è forte ed è per questo che Spalletti farà di tutto per mantenere alta la soglia dell’attenzione in quelle gare apparentemente già scritte come quella con lo Spezia. Vincere in Liguria è fondamentale, considerando che Inter e Milan si toglieranno punti a vicenda nel derby meneghino.

I bianconeri di Luca Gotti, imbattuti nelle prime tre gare del 2023, hanno perso prima contro la Roma e poi contro il Bologna, sempre con lo stesso risultato (2-0). L’ex tecnico dell’Udinese è preoccupato per un attacco che all’improvviso non riesce più a pungere: nelle ultime quattro giornate lo Spezia non ha segnato neanche un gol su azione e si è riavvicinato pericolosamente al Verona terzultimo, ora distante solo cinque punti. Per provare a rivitalizzare il reparto avanzato la società ha preso Shomurodov dalla Roma nell’ultimo giorno di mercato, che per adesso giocherà al posto dell’infortunato Nzola.

Spezia-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

La lista degli indisponibili è lunghissima in casa Spezia. Oltre a Nzola, in attacco mancherà anche lo squalificato Gyasi. Subito spazio a Shomurodov, che debutterà di fianco a Verde. Mancheranno all’appello anche i vari Kovalenko, Nzola, Zurkowski, Ekdal, Zoet, Moutinho e Bastoni, tutti alle prese con infortuni e problemi muscolari vari. In difesa c’è Caldara, coadiuvato da Amian e Nikolaou. Sulle due fasce agiranno invece Reca e Holm.

L’unico dubbio di Spalletti riguarda come al solito il tridente d’attacco, dove a destra si contendono una maglia Lozano, Politano ed Elmas: il messicano è favorito sugli altri due.

Come vedere Spezia-Napoli in diretta tv e in streaming

Spezia-Napoli è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Picco” di La Spezia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Spezia e Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non sembra conosce ostacoli questo Napoli e solo un – tutt’altro che improbabile – calo di tensione potrebbe fargli perdere punti nella trasferta di La Spezia. La vittoria azzurra non sembra essere in discussione: ipotizzabile pure un secondo tempo più prolifico rispetto al primo, considerando che i partenopei hanno segnato 19 dei loro 48 gol totali nell’ultima mezz’ora di gioco, trend confermato anche contro la Roma.

Le probabili formazioni di Spezia-Napoli

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2