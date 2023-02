Maiorca-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Real Madrid è una partita della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Cinque punti di svantaggio, quando manca un’eternità alla fine del campionato, non sono nulla. Anzi, sono tutti riprendibili dal Real Madrid di Carlo Ancelotti sul Barcellona. A patto che i Blancos tornino quella squadra difficile da battere per chiunque che s’è vista soprattutto in questa prima parte di stagione.

E i segnali sotto questo aspetto stanno arrivando da parte dei campione di Spagna e d’Europa in carica che, tra poco, saranno impegnati anche nel Mondiale per Club che ha preso il via in Marocco. Ma prima, per i madrileni c’è questa sfida contro il Maiorca che potrebbe sembrare semplice, ma che invece non lo è affatto. Non tanto per la classifica, quella per i padroni di casa è assai tranquilla, ma soprattutto per le assenze che il Madrid potrebbe avere. Benzema e Kroos infatti sono usciti malconci dalla sfida al Valencia e rimarranno in dubbio fino alla fine.

Una perdita importante, soprattutto quella del centravanti francese che riesce sempre a togliere le castagne dal fuoco ad Ancelotti. Un Ancelotti che comunque appare sereno visto il rendimento della sua squadra e che sa benissimo che avrà le opportunità di avvicinarsi alla truppa di Xavi nel corso della seconda parte di stagione.

Dicevamo del Maiorca: classifica tranquilla anche molto rispetto a quelle che erano le indicazioni della vigilia, ma momento un poco così per gli isolani guidati in attacco dall’ex Lazio Muriqi. Un Muriqi che sembra il fratello sveglio di quello visto nella Capitale. Ecco, è lui il pericolo numero uno. Da tenere sott’occhio.

Come vedere Maiorca-Real Madrid in diretta tv e streaming

Maiorca-Real Madrid è una gara valida per la ventesima giornata della Liga ed è in programma domenica 5 febbraio alle 14:00 Tutte le partite del campionato spagnolo sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. DAZN offre un abbonamento a 29,99 euro al mese – 39,99 per la versione Plus – dove c’è la possibilità di vedere anche tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara che intanto dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Gara che inoltre, alla fine, e nonostante tutto, dovrebbe vedere il Real Madrid vincente contro il Maiorca. Sfida che gli ospiti dovrebbero riuscire a fare propria. Con tre punti che si potrebbe rivelare pesantissimi per il proseguo della stagione.

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Madrid

MAIORCA (3-4-3): Rajkovic; Gonzalez, Raillo, Valjent; Maffeo, Ruiz de Galarreta, Sanchez, Costa; Kadewere, Muriqi, Kang-in.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Asensio, Rodrygo, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3