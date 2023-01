Scommesse, la vincita è dietro l’angolo: il colpaccio è dalla bandierina

Scommesse, la vincita clamorosa è dietro l’angolo: il colpaccio da 17mila euro arriva direttamente dalla bandierina, con l’errore

Una vincita clamorosa anche se il fortunato scommettitore sembra non essere nemmeno contento di come alla fine è andata a finire. Sì, nonostante abbia portato a casa oltre 16mila euro, lui sperava di fare bottino pieno, e vincere 50mila euro, il massimo consentito.

Bene, ma andiamo a scoprire come si possa vincere una somma del genere. In questo caso con i calci d’angolo: sì, perché nell’agenzia GoldBet di Carbonia, in Sardegna, lo scommettitore ha giocatore dieci partite puntando su qualche squadra avesse tirato più corner durante l’arco dei novanta minuti. Una giocata con due errori e la spesa totale è stata di 45,75 euro. La vincita massima, senza errori, era appunto di 50mila euro. Ma una è saltata: c’è stato l’errore nel pronostico di Palermo-Bari, anticipo della Serie B. Ma nonostante questo la cifra è stata assai interessante, visto che alla fine lo scommettitore si è portato a casa 16.752 euro.

Scommesse, un’altra vincita clamorosa

Si tratta di un’altravincita clamorosa, una delle tante che stanno uscendo fuori in questo ultimo periodo dopo quella di 36mila euro sul 5-1 del Napoli sulla Juventus e dopo quella della scorsa settimana dove un fortunato scommettitore di Cosenza, utilizzando la possibilità di Cashout, ha deciso di prendersi 11mila euro al posto di aspettare l’under in Atalanta-Salernitana che poi è finita 8-2.

“Il vincitore è un nostro cliente abituale da 20 anni ed anche in altre occasioni è stato capace di centrare scommesse con importi rilevanti. E’ curioso il fatto che il nostro cliente era più dispiaciuto, nonostante la bella vincita, per aver mancato di un soffio i 50.000 euro della giocata completa”. Queste sono state le dichiarazioni del responsabile del punto vendita sardo che è stato intervistato da Agimeg. Sì, come scritto prima era dispiaciuto per un solo errore che ha abbassato e anche di molto l’importo della vincita. Una vincita che però è rimasta assai importante e questa cosa ha fatto sicuramente venire il sorriso allo scommettitore che però dopo un poco ha pensato a quello che poteva essere e non è stato. Ma sul conto ha sempre 16mila euro in più.