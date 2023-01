Verona-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Lecce è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Giornata dopo giornata in Serie A sembra dilatarsi sempre di più il divario tra la zona retrocessione quella salvezza. Per capirci, tra il Sassuolo quartultimo e la coppia Verona-Sampdoria in questo momento ci sono addirittura sette punti. Va da sé che le ultime tre della graduatoria non possono più permettersi passi falsi se l’intenzione è quella di rimontare, riaprire i giochi ed evitare di scendere di categoria.

Gli scaligeri fanno ovviamente parte di questo gruppetto e la gara con il Lecce assume per forza di cose un valore fondamentale. La squadra allenata dalla coppia Zaffaroni-Bocchetti era ripartita dopo la sosta con il piglio giusto, scrivendo la parola fine sulla lunghissima striscia negativa che durava da dieci giornate. Prima il pareggio contro il Torino (1-1), poi il ritorno al successo nello scontro diretto con la Cremonese (2-0) avevano aiutato il Verona ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Sabato scorso però le possibilità di dare continuità alla serie positiva erano molto scarse, considerando che bisognava affrontare l’Inter a San Siro. I gialloblù hanno limitato i danni contro i nerazzurri (1-0) ma com’era assai prevedibile sono tornati a mani vuote dalla trasferta meneghina. La prestazione offerta nella sfida con gli uomini di Inzaghi in ogni caso alimenta speranze che fino a due mesi fa erano completamente svanite. Il Verona c’è, è vivo ed è disposto a combattere.

Il Lecce può ipotecare la salvezza

Partito come gli scaligeri per raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile, non sembra avere di questi problema per adesso il neopromosso Lecce di Marco Baroni. Una squadra che potremmo a tutti gli effetti annoverare tra le sorprese del girone d’andata.

Nel 2023 i giallorossi sono ancora imbattuti e dopo aver battuti in rimonta la Lazio, hanno sfiorato un altro successo casalingo, stavolta contro il Milan campione d’Italia. Baroni e i suoi possono addirittura rammaricarsi per non aver ottenuto l’intera posta in palio coi rossoneri, costretti a rimontare i gol segnati dal Lecce nel primo tempo con Baschirotto e un’autorete di Theo Hernandez. I salentini non perdono da sei giornate di campionato ed il momentaneo 14esimo posto gli consente di dormire sonni tranquilli: la zona retrocessione è distante ben undici lunghezze ed a Verona potrebbero ipotecare la salvezza.

Verona-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Non dovrebbero esserci modifiche nella formazione del Verona. Zaffaroni riproporrà l’undici che una settimana fa ha sfiorato il pareggio a Milano contro l’Inter. Restano fuori causa Faraoni, Verdi e Hrustic, mentre sono convocabili i nuovi arrivi Zeefuik e Braaf. Dietro all’unica punta Djuric agiranno Lazovic e Kallon, sulle fasce spazio a Depaoli e Doig.

Formazione tipo anche per Baroni, che potrà contare nuovamente sui ristabiliti Banda e Ceesay. Non si tocca, tuttavia, il tridente formato da Strefezza, Colombo e Di Francesco. In mezzo è in cerca di una maglia da titolare Maleh, mentre la linea difensiva sarà composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella. Assenti Pongracic e Dermaku.

Come vedere Verona-Lecce in diretta tv e in streaming

Verona-Lecce, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Per il Verona questa assomiglia ad un’ultima chiamata e si può spendere tranquillamente un gettone sugli scaligeri, che dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta. Il Lecce in trasferta è meno solido e potrebbe anche farsi bastare un pareggio, visto l’enorme vantaggio sulla zona retrocessione. Probabile che vadano a segno entrambe, coi padroni di casa che saranno costretti a scoprirsi per andare alla ricerca dei tre punti.

Le probabili formazioni di Verona-Lecce

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1