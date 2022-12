Diletta Leotta lo fa meglio di tutti: giravolta da impazzire con vista sul lato B

Diletta Leotta, il video su Instagram fa risaltare le curve pericolose: il workout bollente manda i follower in visibilio.

L’ha buttata lì. Ha postato la foto di un’imponente scalinata di marmo, con ai piedi un albero di Natale, e ha aggiunto in alto la localizzazione. Che sarebbe, per chi non avesse ancora curiosato personalmente, un hotel nella capitale mondiale dell’amore.

Diletta Leotta, così pare, si trova dunque a Parigi, dove presumibilmente trascorrerà il Capodanno in compagnia della sua dolce metà. Loris Karius l’ha raggiunta in Sicilia subito dopo Natale, come testimoniato egregiamente dagli scatti pubblicati sia dal portiere del Newcastle United che dalla conduttrice di Dazn. Ad un certo punto devono aver deciso, però, che a fare da cornice al loro primo San Silvestro insieme dovesse essere una metropoli fredda ed affollata e non il sole ed il mare del Sud.

La reginetta della Serie A, tuttavia, ha preferito lasciarci col dubbio e non rivelare troppo. Sono perciò tutte congetture, dal momento che al di là di quella foto alla scalinata non ha poi condiviso nient’altro che provi la nostra teoria. Poco male, in ogni caso: vorrà dire che ci faremo bastare il video, semplicemente sensazionale, che aveva pubblicato su Instagram qualche ora prima di volare al di là delle Alpi insieme al suo bel vichingo.

Diletta Leotta, il workout è bollente

Il filmato in questione, per chi non lo avesse visto, ritraeva la bella Diletta intenta a cimentarsi in qualcosa di veramente molto difficile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La conduttrice è nel suo elegante salotto, indossa un completino sportivo molto stretch e molto striminzito e cerca di completare – che costanza! – un workout complicatissimo. Una serie di esercizi che affatica solo a guardarla, figuriamoci ad eseguirla. Ma per lei, che si allena sempre ed ovunque e che tiene tantissimo alla sua forma fisica – ecco perché ha quel corpo pazzesco – è poco più che una passeggiata.

I commenti in calce al video sono esilaranti. Molti degli oltre 8 milioni di follower di lady Karius, nuova wag di fama internazionale, hanno ammesso che mai e poi mai riuscirebbero a fare un workout del genere. Lei, di certo, lo fa meglio di tutti. Anziché replicare hanno dunque preferito concentrarsi sulle curve pericolosissime della Leotta, che stretta in quel micro completo è in effetti divina. Una vera e propria visione con un lato B da capogiro e un décolleté di quelli che è impossibile togliersi dalla testa.