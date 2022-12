Camila Giorgi, si mette male: la confessione e la decisione della Federtennis

Camila Giorgi, finte vaccinazioni Covid: la confessione ha spiazzato tutti e mescolato le carte in tavola. Cosa succederà ora?

Sono tre, al momento, le persone finite in manette nell’ambito dell’inchiesta sulle finte vaccinazioni Covid aperta dalla Procura di Vicenza nello scorso mese di febbraio. Inchiesta che ha coinvolto, come noto, anche diversi volti noti.

La tennista Camila Giorgi, così come la cantante Madame, è indagata per falso ideologico. La notizia era già trapelata nelle scorse ore, ma ci sono delle novità piuttosto rilevanti. La dottoressa Grillone avrebbe ammesso, durante un interrogatorio, di avere effettivamente certificato le finte vaccinazioni in maniera tale che i suoi pazienti potessero ottenere il Green Pass. Documento di cui l’atleta di Macerata non poteva fare a meno, considerando che diversi dei Paesi in cui si sposta la carovana del tennis richiedevano espressamente che i giocatori fossero vaccinati (si pensi a Novak Djokovic, che ha dovuto saltare l’Australian Open e non solo perché non vaccinato).

La Grillone, come rivela TgCom 24, avrebbe ammesso di averlo fatto per “prevenire danni maggiori”, ossia per “tutelare la salute dei pazienti con patologie e allergie” ed evitare controindicazioni. Fatto sta che, quale che sia il motivo, Camila non è la sola della famiglia Giorgi ad essere indagata per falso ideologico. Nella lista delle persone coinvolte nell’inchiesta compaiono, infatti, anche i nomi dei fratelli, Leandro ed Amadeus, della mamma Claudia e del papà Sergio.