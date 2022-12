Parma-Spal, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Parma-Spal è una partita della diciottesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Malgrado i numerosi infortuni e la scarsa continuità di rendimento, il Parma di Fabio Pecchia riesce a mantenersi stabile in zona playoff, in quel gruppetto di squadre che cerca di non perdere contatto dalle prime due posizioni. Quello dei gialloblù non è certo il campionato di vertice che l’ambiziosa proprietà sognava la scorsa estate, ma nulla è ancora compromesso. Fondamentale, intanto, la vittoria ottenuta lunedì in casa del Brescia.

Bisognava infatti uscire al più presto dalla mini-crisi in cui i ducali erano piombati a causa delle tre gare precedenti, nelle quali avevano rimediato a malapena un punticino tra Modena, Cagliari e Benevento, perdendo ben due partite davanti al proprio pubblico. Inoltre il successo in Lombardia che porta la firma di Man e Bonny – una rete per tempo – mette fine ad un digiuno di vittorie in trasferta che si protraeva dallo scorso settembre. Adesso Pecchia va alla ricerca di conferme per scoprire se il momento complicato sia definitivamente alle spalle. E non c’è modo migliore di capirlo se non in un altro derby tutto emiliano – il secondo in poche settimane dopo quello con il Modena – con la Spal di Daniele De Rossi.

L’ex capitano della Roma non è ancora riuscito ad imprimere la sterzata da quando è stato incaricato dal club ferrarese, che annaspa nei bassifondi della classifica. La Spal non ha più vinto da quel 5-0 con il Cosenza dello scorso ottobre, racimolando due sconfitte e quattro pareggi. L’ultimo domenica con il Palermo: Meccariello aveva portato in vantaggio la formazione estense, ma dopo pochi minuti è arrivato il pareggio del rosanero Brunori. Se la Serie B finisse oggi per la Spal ci sarebbe un rischioso playout.

Parma-Spal: le ultime notizie sulle formazioni

L’attaccante Charpentier torna a disposizione di Pecchia, ma partirà dalla panchina. Il tecnico sceglie il 4-3-3 con Vazquez in versione falso nueve. Lunghissima ancora la lista degli indisponibili, tra cui Ansaldi, Buffon e Mihaila.

Nella Spal l’unico assente è Moncini. De Rossi ha poi il dubbio portiere: Thiam dovrebbe scalzare Alfonso. Sarà 3-5-2 con Finotto e La Mantia a formare il tandem d’attacco.

Come vedere Parma-Spal in diretta tv e in streaming

Parma-Spal è in programma domenica alle 14:00 allo stadio “Tardini” di Parma. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Parma stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta – sarebbe la terza casalinga – e la vittoria esterna di Brescia potrebbe rappresentare un punto di svolta. I ducali sembrano essere leggermente favoriti contro una Spal che non vince da ben sette giornate. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno due nel pomeriggio del “Tardini”.

Le probabili formazioni di Parma-Spal

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabé, Juric; Man, Vazquez, Tutino.

SPAL (3-5-2): Thiam; Dalle Mura, Meccariello, Peda; Dickmann, Murgia, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Finotto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1