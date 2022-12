Galatasaray-Lazio, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Galatasaray-Lazio è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 16:00: notizie, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Fosse stato per Maurizio Sarri questi Mondiali non si sarebbero nemmeno giocati. Il tecnico della Lazio, prima che la Serie A se ne andasse in ferie per dare spazio alla rassegna iridata in corso di svolgimento in Qatar, aveva espresso pubblicamente il suo dissenso sulla decisione di far disputare il campionato del mondo in un Paese il cui movimento “non ha mai dato nulla di concreto al calcio, esclusi i soldi al Psg e al Manchester City”.

Per l’allenatore toscano è stato assurdo costringere i club a quel massacrante tour de force da agosto a novembre, comprimendo i calendari e con il rischio di spremere fino all’inverosimile i calciatori. E non è un caso che la sua squadra sia stata una delle più colpite dagli infortuni, tra cui quello del cannoniere Ciro Immobile, pronto a tornare proprio nell’amichevole odierna contro il Galatasaray.

Da circa una settimana i biancocelesti sono tornati a sudare sul campo. Doppie sedute, test atletici e come al solito tanta tattica. Ora è il momento delle amichevoli: la Lazio ne giocherà due nel giro di pochi giorni in Turchia contro Galatasaray e Hatayspor. Tra sette giorni invece i capitolini partiranno alla volta della Spagna per affrontare il Cadice. È tra questi due Paesi che gli uomini di Maurizio Sarri, in attesa di riabbracciare i nazionali Milinkovic-Savic e Vecino – reduci dal Mondiale con Serbia e Uruguay ma entrambi usciti ai gironi – prepareranno il primo match ufficiale con il Lecce, in programma il 4 gennaio.

In Salento la Lazio cercherà voltare pagina dopo quel severo 3-0 rimediato in casa della Juventus nell’ultima giornata del 2022. Una sconfitta pesante che tuttavia non ha peggiorato la classifica biancoceleste: Immobile e compagni ripartiranno dal quarto posto, appaiati con l’Inter dell’ex Inzaghi. Ha già affrontato tre amichevoli invece il Galatasaray di Okan Buruk: i giallorossi hanno perso contro Rayo Vallecano e Villarreal e pareggiato 2-2 con l’Adana Demirspor. La formazione di Istanbul scenderà in campo molto prima rispetto alla Lazio: tra 10 giorni è in programma il match di coppa nazionale contro l’Ankara.

Come vedere Galatasaray-Lazio in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Galatasaray e Lazio verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del test match che vedrà protagonisti gli uomini di Sarri e la formazione turca.

L’abbonamento ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per la disattivazione.

Il pronostico

Il Galatasaray non ha particolarmente brillato nelle ultime amichevoli ma rispetto alla Lazio si presenta sicuramente più minuti nelle gambe, dovendo ricominciare in netto anticipo. I turchi dovrebbero dunque evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio

GALATASARAY (4-2-3-1): Okan Kocuk; Boey, Nelsson, Bardakci, Tasdemir; Bayram, Sergio Oliveira; Yilmaz, Kutlu, Rashica; Icardi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Radu; Cataldi, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2