I pronostici di mercoledì 7 dicembre: Serie B e amichevoli club

I pronostici di calcio di mercoledì 7 dicembre, i Mondiali si prendono due giorni di pausa: si ripartirà venerdì con i primi due quarti di finale ad alto tasso spettacolare, ovvero Croazia-Brasile e Olanda-Argentina.

Intanto parecchie squadre di club anche in Italia hanno ripreso la preparazione in vista della ripartenza dei campionati, Serie A inclusa. Tra questi anche Fiorentina, Inter e Napoli che giocheranno delle amichevoli.

I viola saranno opposti ai boliviani dell’Always Ready, avversari più ostici per i nerazzurri che se la vedranno col Salisburgo, prossimo avversario della Roma in Europa League. Per il Napoli ci sono invece i turchi dell’Antalyaspor.

Altri pronostici

Al via anche la sedicesima giornata del campionato di Serie B con l’anticipo tra Ternana e Cagliari. La Ternana ha cambiato allenatore, sostituendo Lucarelli con Andreazzoli. Il Cagliari potrebbe farlo già dopo questa partita, se Liverani non tornerà in Sardegna dal “Liberati” con un risultato positivo. La classifica non è assolutamente in linea con le ambizioni di inizio stagione, ovvero la promozione diretta. Tutte e due le squadre proveranno a vincerla e vista la qualità degli attacchi c’è la possibilità di vedere gol in una sfida comunque equilibrata in cui il pareggio non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Ternana-Cagliari, Serie B, ore 20:30

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fiorentina-Always Ready, Amichevole, ore 18:00

• Inter-Salisburgo, Amichevole, ore 18:00

• Antalyaspor-Napoli, Amichevole, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Inter-Salisburgo, Amichevole, ore 18:00

• Antalyaspor-Napoli, Amichevole, ore 18:45

• Siviglia-Monaco, Amichevole, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Ternana-Cagliari, Serie B, ore 20:30)