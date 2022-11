Fognini, Flavia Pennetta vamp a Torino: sotto la giacca manca qualcosa

Fognini, Torino soccombe al fascino di Flavia Pennetta: l’ex tennista ha ammaliato i tifosi con un look da vera vamp.

Tra un po’ si vestirà di rosso per accogliere il Santo Natale, ma oggi no. Oggi Torino oggi è azzurra come non mai. Le Nitto Atp Finals avranno inizio domani e tutto è pronto, nel capoluogo piemontese, per il mitico torneo dei Maestri che ha registrato un sold out senza precedenti.

Gli otto campioni che si contenderanno il titolo hanno “sfilato” già ieri per le vie della città, ma sono tantissimi gli eventi che si svolgeranno a margine della competizione vera e propria. Così come tanti sono gli ospiti d’onore che sono stati “convocati” in Piemonte per rendere questa edizione ancor più speciale.

Fa parte di questo parterre d’eccezione anche Flavia Pennetta, la leggendaria tennista azzurra che tante gioie ha regalato ai tifosi italiani. E che ieri, insieme all’inseparabile amica e collega Francesca Schiavone, è stata invitata alla casa del tennis, alias l’elegante Palazzo Madama.

Fognini, così Flavia Pennetta affascina Torino

Le due tenniste hanno presenziato all’appuntamento e parlato dei loro successi, ma la vera sorpresa è il “modo” in cui la Pennetta lo ha fatto. Flavia, che tanti cuori ha infranto in passato, quando era single e non aveva ancora conquistato il cuore di Fabio Fognini, si è presentata in una veste decisamente inedita.

L’ex campionessa ha sfoggiato un completo di Armani decisamente sui generis – per una tipa che, come lei, non è solita osare tanto e a questi livelli – e ha fatto bene, perché il risultato è stato veramente straordinario.

La sua mise scintillante ha stupito il pubblico torinese, che è stato stregato in particolar modo da una scollatura davvero inaspettata. La Pennetta non indossava nulla sotto la giacca e questo dettaglio, manco a dirlo, non è affatto passato inosservato. Un look luccicosissimo per una stella che non smetterà mai di brillare.