Sinner, la foto è una conferma: si consola con l’influencer

Sinner si lascia il passato alle spalle e si consola nel migliore dei modi: ecco la foto che sembra fugare ogni dubbio.

Possiamo solo immaginare quanta amarezza gli abbia lasciato questo finale di stagione. Al Masters 1000 di Parigi-Bercy Jannik Sinner non è riuscito ad andare oltre al primo turno, lasciando che a sconfiggerlo fosse un avversario che, in un qualsiasi altro momento, avrebbe potuto battere a occhi chiusi.

Amarezza che si sarà quintuplicata quando ha scoperto – o visto in diretta, chi può dirlo – che il vincitore dello ultimo torneo dell’anno è stato un giocatore che potrebbe essere uno dei suoi più acerrimi avversari: il giovane Holger Rune. Senza dimenticare, naturalmente, la delusione derivante dal fatto di non essere riuscito a conquistare un posto alle Finals di Torino.

Ma tant’è. Quel che è fatto è fatto e tanto vale, ora, iniziare a pensare alla prossima, di stagione, piuttosto che a quella che è ormai volta al termine. Perché di tempo per rimuginare sugli errori e sugli infortuni che hanno pesato tantissimo sulle sue prestazioni proprio non ce n’è.

Sinner, fuga d’amore tra i monti con Maria?

Fortuna che accanto a lui, in questo periodo non proprio difficile, sembrerebbe esserci una ragazza bellissima. Non una qualunque, ma la “sua”: l’influencer Maria Braccini. I due piccioncini non hanno postato nulla che li ritraesse insieme, ma le foto pubblicate da lei fugano ogni dubbio.

Non sembra essere affatto casuale che la bellissima modella, classe 2000, si trovi in Trentino Alto Adige. Sinner vive a San Candido ed è assai probabile, di conseguenza, che si sia rifugiato nel suo “nido” insieme a Maria, per dimenticare quanto accaduto e smaltire le eventuali delusioni.

Benché la coppia non sia molto social, a differenza di altre, possiamo dedurre da questi contenuti – ammesso che la nostra ipotesi sia valida – che fra loro proceda a gonfie vele. E una fuga tra i monti, nella soffice neve delle Alpi, era proprio quello che ci voleva per ritrovare il sorriso. E, magari, anche la voglia di vincere.