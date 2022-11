Betis-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Siviglia è una partita della tredicesima giornata della Liga spagnola: dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico.

BETIS – SIVIGLIA | domenica ore 21:00

In Europa è la giornata dei derby. Non solo Roma-Lazio, e il derby d’Italia Juve-Inter, ma anche quello assai sentito che chiuderà la domenica spagnola tra il Betis di Pellegrini e il Siviglia di Sampaoli. Due squadre che si ritrovano in posizioni di classifica diverse e che vivono decisamente un momento diverso. Tutto alla grande da un alto, tutto nero dall’altro, con il cambio in panchina che ha portato all’addio di Lopetegui – accasatosi, anche lui, in Premier League – e all’arrivo dell’argentino che comunque, almeno fino al momento, quella tanto attesa scossa non l’ha per nulla data. Sono tre le vittorie del Betis di fila: con questo ruolino di marcia la squadra di Pellegrini si avvicina al derby convinta dei propri mezzi e convinta anche dal quarto posto in classifica che deve essere mantenuto dall’assalto dell’Osasuna e della Real Sociedad. Andare alla sosta forti di un piazzamento in Europa potrebbe agevolare il lavoro durante il Mondiale. E allora si farà davvero di tutto per mantenerla quella posizione.

Dall’altro lato il Siviglia è clamorosamente penultimo con soli dieci punti conquistati fino al momento. Ora, problemi di salvezza non ce ne saranno e questo è evidente, ma servirebbe una scossa per cercare di dare un senso alla seconda parte di stagione. Potrebbe essere questa la serata magica: quale migliore partita del derby? Nessuna, ovvio. Ma non sarà serata.