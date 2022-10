Dazn gratis per 7 giorni: come attivare la promozione

Dazn fa un regalo a tutti gli appassionati di sport: 7 giorni di prova gratuita per seguire i match più importanti della stagione. Ecco come fare.

Ti piace il calcio ma non ha la possibilità di andare allo stadio per seguire la tua squadra del cuore? Il lavoro ti costringe a perderti sempre le gare infrasettimanali? Non preoccuparti, c’è sempre una soluzione a tutto. Dazn è il servizio di streaming dedicato a tutti gli appassionati di sport, che offre la possibilità ai suoi abbonati di seguire comodamente da casa tutte le gare più importanti della stagione sportiva, senza perdere neanche un minuto.

Sport in streaming: info e costi

Non solo calcio: per chi non ama questo sport, il servizio di streaming sportivo offre tantissime alternative: basket, formula 1 e tanti altri sport saranno inclusi nell’abbonamento mensile.

Il costo di un abbonamento Standard a Dazn è pari a 29,90 al mese. Con questa formula, potrete vedere i canali su due schermi contemporaneamente su due schermi, a patto che siano agganciati alla stessa rete Wi-Fi.

Chi decide di aderire, per esempio, al piano Dazn Standard, potrà sfruttare lo stesso abbonamento su due diversi dispositivi. Se vostro fratello vuole vedere la Champions League e voi l’NFL, potete farlo comodamente.

Dazn: offerta imperdibile fino a mezzanotte

Ma c’è di più: fino alla mezzanotte di oggi, Dazn vi fa un grandissimo regalo: potrete usufruire di una spettacolare promo che vi regalerà sette giorni di prova gratuita del servizio di streaming. Allo scadere dei 7 giorni il piano si rinnoverà automaticamente come uno standard, al costo di 29,90 euro al mese. Potrai decidere in qualsiasi momento se tenere attivo il tuo abbonamento o sospenderlo, anche prima del rinnovo.

Grazie a quest’offerta tutti potranno provare il servizio senza vincoli di nessun tipo, per poi decidere se rinnovare.

Cosa vedere durante la prova

Ma veniamo alla cosa più importante da sapere prima di scegliere se attivare o meno l’offerta esclusiva. Ecco cosa potrete vedere durante questi 7 giorni gratuiti di streaming sportivo:

Serie A

– Juve – Lecce (29 ottobre, ore 18)

– Inter – Sampdoria (29 ottobre, 20:45)

– Milan – Torino (30 ottobre, 20:45)

Lazio e Roma

(giovedì 27 ottobre): Lazio e Roma tutta la serie B

E non è tutto: usufruendo dell’offerta avrete a disposizione news ed approfondimenti tutto il giorno, tutti i giorni.

Quello standard non è l’unico pacchetto abbonamenti che il sito di streaming sportivo offre ai suoi clienti. Per maggiori info. consultate il sito ufficiale di Dazn. Nel frattempo, potrete sempre usufruire di questo fantastico periodo di prova.

Prepara birra e patatine: la partita è gratis!