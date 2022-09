Serie C, girone B: si gioca il quinto turno della terza serie italiana. I pronostici delle partite in programma il 24 settembre

Carrarese davanti a tutti, anche un poco a sorpresa visto che Siena e Cesena in questo girone sono quelle che danno l’idea di essere state costruite per vincere. Senza dimenticare, ovviamente, la Reggiana, che lo scorso anno ci ha provato fino all’ultimo. Insomma, nel raggruppamento B della Serie C ci sono delle formazioni che in estate hanno fatto importanti movimenti di mercato per stare davanti a tutti. Ma l’avvio come detto della squadra toscana – quattro vittorie in altrettante partite – ha fatto ulteriormente capire che tutto è ribaltabile.

Bene, il quinto turno comunque regala degli spunti interessanti. Molte le partite che potrebbero dare un segnale. Non solo a quelle che stanno davanti ma anche a quelle squadre che fino al momento hanno faticato. Ne prendiamo una per tutte: quell’Alessandria che lo scorso anno era in B e che adesso è ultima in classica a quota zero punti con un solo gol fatti e otto subiti. Servirebbe un cambio di marcia repentino per non rischiare ancora una volta la retrocessione.

Serie C, girone B i pronostici del 24 settembre

Il Cesena dell’ex allenatore della Reggina Mimmo Toscano – uno che i campionati di Serie C li ha vinti – ospita il Pontedera in una partita che dovrebbe regalare una vittoria alla squadra padrona di casa. Classico testa coda tra Alessandria e Carrarese: la sensazione è che la vittoria ospite non sia poi così scontata come dice la classifica. Vittoria della Reggiana sul San Donato: la squadra di Aimo Diana dovrebbe prendersi i tre punti tranquillamente e continuare a rimanere in alto. Vis Pesaro-Ancona, infine, promette almeno una rete per squadra.

POSSIBILI SQUADRE VINCENTI

Cesena in Cesena-Pontedera (sabato alle 14:30)

Carrarese o pareggio in Alessandria-Carrarese (sabato alle 14:30)

Reggiana in Reggiana-San Donato (sabato alle 17:30)

GARA DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Vis Pesaro-Ancona (sabato alle 17:30)

GARA DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Olbia-Siena (sabato alle 17:30)