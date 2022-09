Milan-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Napoli è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

MILAN – NAPOLI | domenica ore 20:45

Non poteva regalare epilogo migliore, la Serie A, prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali. Milan contro Napoli, due delle tre squadre che attualmente comandano la classifica, tra le big sicuramente quelle che hanno iniziato meglio la stagione e che stanno facendo vedere il calcio più divertente. Entrambe ancora imbattute ed in cerca di importanti conferme dopo quindici giorni di impegni ravvicinati. Stefano Pioli e Luciano Spalletti chiedono ai rispettivi giocatori un ultimo sforzo che potrebbe significare vetta solitaria in vista dell’altro tour de force che comincerà ad ottobre.

Per quanti riguarda la compagine rossonera, mercoledì Hernandez e compagni hanno portato a casa la loro prima vittoria in Champions League, spazzando via 3-1 lo spauracchio Dinamo Zagabria e prendendosi la testa della classifica nel proprio girone. San Siro ultimamente è un vero e proprio talismano per i campioni d’Italia in carica, che davanti ai propri tifosi non perdono addirittura da 22 partite di campionato. Al “Meazza” hanno sempre vinto nelle ultime sei, anche se tra le ultime sconfitte troviamo proprio quella con i partenopei. Che, caso strano, si sono aggiudicati entrambi gli ultimi scontri diretti nel “tempio” meneghino con il risultato di 0-1. Spalletti si augura un’altra serata simile dopo il trionfo di Glasgow (0-3) che ha permesso agli azzurri di affossare i Rangers e andare a punteggio pieno: senza Osimhen, il tecnico toscano sta trovando nuova linfa dai nuovi acquisti, in Scozia infatti sono andati a segno anche Raspadori – secondo gol consecutivo per l’ex Sassuolo dopo quello decisivo con lo Spezia – e Ndombelé.

Milan-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli dovrà fare a meno del suo uomo più in forma, Leao, squalificato dopo l’espulsione rimediata la scorsa settimana con la Roma. Al suo posto il tecnico emiliano schiererà Saelemaekers, dall’altra parte invece darà fiducia a Messias, con De Ketelaere in mezzo preferito a Brahim Diaz. In attacco il solito Giroud, mentre sono assenti Rebic e Origi, oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi. Si contendono una maglia Kalulu e Kjaer: il francese appare favorito. Chiede spazio anche Pobega, in gol contro la Dinamo Zagabria.

Dall’altro lato, Spalletti pensa ad un tridente leggero formato da Politano, Kvaratskhelia e Raspadori: quest’ultimo potrebbe spuntarla su Simeone. Gli altri dubbi dell’allenatore riguardano la difesa, dove Mario Rui è in ballottaggio con Olivera. Al centro della retroguardia riecco Kim: il sudcoreano era rimasto in panchina contro lo Spezia.

Come vedere Milan-Napoli in diretta tv e in streaming

Milan-Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Previsto spettacolo a San Siro. Milan e Napoli hanno rispettivamente il secondo e il primo miglior attacco del campionato ma in difesa concedono spesso qualcosa. Entrambe dovrebbero andare a segno, anche se negli ultimi precedenti giocati al “Meazza” abbiamo assistito a due match tiratissimi ed a basso punteggio. Quasi impossibile individuare un chiaro favorito, sebbene i bookmaker considerino i rossoneri leggermente favoriti sulla formazione partenopea. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.