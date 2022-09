Como-Spal e Frosinone-Palermo, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Como-Spal e Frosinone-Palermo sono partite valide per la sesta giornata di Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici

COMO – SPAL | sabato ore 14:00 In campo ancora senza allenatore. Il Como, penultimo in classifica in Serie B, dopo l’addio di Giacomo Gattuso – problemi personali che né il tecnico né la società hanno fatto trapelare – nemmeno contro la Spal avrà una guida dalla panchina. La conferma è arrivata dalla conferenza stampa del direttore sportivo dei lombardi che ha spiegato che la società sta lavorando intensamente per non commettere errori nella scelta del nuovo trainer. Una situazione che ovviamente si dovrebbe risolvere nel corso della settimana. La Spal invece un allenatore ce l’ha ed è anche preparato. E sembra in ripresa la squadra di Venturato, anzi lo è nettamente, dopo il pareggio esterno sul campo del Bari e la vittoria in casa contro il Venezia. Insomma se andassimo a vedere il momento, non ci sono dubbi che gli ospiti siano favoriti. Ma la rosa del Como è di ottima caratura. E alla fine i padroni di casa non dovrebbero perdere.

FROSINONE – PALERMO | sabato ore 14:00

In casa vince, fuori casa stenta. Il cammino del Frosinone di Fabio Grosso è un po’ così. Senza acuti esterni, ma con la consapevolezza che al Benito Stirpe è difficile per tutti passare. Anche nella sfida contro il Palermo, che invece in trasferta ha mostrato delle lacune importante, dovrebbe andare in questo modo.

Sì, certo, c’è anche il fatto che i siciliani di Corini abbiano trovato una vittoria pesantissima per il proprio morale nello scorso weekend contro una delle squadre candidate alla vittoria finale, vale a dire il Genoa. Ma sembra eccessivo pensare che i rosanero possano riuscire nel colpaccio anche nel Lazio. In poche parole, il Frosinone, dovrebbe riuscire a conquistare i tre punti.

Come vedere Como-Spal e Frosinone-Palermo in diretta tv e streaming

Como-Spal e Frosinone-Palermo sono in programma entrambe sabato alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Como-Spal

Potrebbe finire in pareggio questa partita. Anche se il Como, onestamente, ha una rosa sulla carta migliore. Ma il fatto di essere senza guida tecnica sicuramente mette nelle possibilità la Spal di cercare qualcosa d’importante. Insomma, un punto a testa per cercare al momento di rimanere a galla, soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa.

Le probabili formazioni

COMO (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Binks, Scaglia, Cagnano; Fabregas, Baselli, Arrigoni, Blanco; Mancuso, Cerri.

SPAL(4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Varnier, Tripaldelli; Zanellato, Esposito, Valzania; Maistro; Moncini, La Mantia.