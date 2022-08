Atalanta-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Milan è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

ATALANTA – MILAN | domenica ore 20:45

Il Milan ritrova subito quell’Atalanta che lo scorso maggio rappresentò l’ultimo vero ostacolo nella volata con i cugini dell’Inter per lo scudetto, poi vinto dai rossoneri grazie al netto successo ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultima giornata di campionato. La nuova stagione è ancora agli albori ma questo è un match che non può certo passare inosservato: malgrado la Dea sia reduce da un’annata sottotono – se confrontata con quelle precedenti – nelle recenti sfide con il Diavolo la posta in gioco è stata spesso alta, oltre ad essere un importante crocevia per la qualificazione Champions.

Entrambe, intanto, all’esordio hanno messo i primi tre punti in saccoccia. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto ma ha anche convinto in quel di Genova contro la Sampdoria, in una partita contraddistinta dalle veementi proteste dei blucerchiati contro alcune scelte arbitrali. Un gol per tempo per i bergamaschi, tornati a tenere la porta inviolata (l’ultimo clean sheet risaliva allo scorso marzo). Nella prima frazione di gioco il vantaggio firmato dal difensore Toloi, poi l’ha chiusa il nuovo acquisto Lookman – arrivato dal Lipsia via Leicester – nei minuti finali. Ha debuttato con una vittoria anche il Milan scudettato, che tuttavia ha avuto bisogno di una grande prestazione offensiva (Hernandez, doppietta Rebic e Brahim Diaz) per piegare un’ostica Udinese, capace di trovare per ben due volte la via del gol nel primo tempo. Un 4-2 che fa felice solo in parte Stefano Pioli: a Bergamo il tecnico vorrà vedere una prestazione più solida dal punto di vista difensivo.

Atalanta-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini sta per salutare anche Malinovskyi: il fantasista ucraino ha fatto intendere che questi saranno i suoi ultimi giorni a Bergamo e quasi certamente non vedrà il campo contro il Milan. Sulla trequarti il tecnico piemontese si affida a Muriel e Pasalic, pronti a supportare la punta Zapata, con Boga e Lookman che chiedono spazio dalla panchina. Tornano a disposizione Demiral e Zappacosta, ma in difesa si rivedrà Okoli, mentre sulle due fasce agiranno Hateboer e Maehle. In dubbio Koopmeiners: allertato Scalvini.

L’unica novità nel Milan potrebbe essere il ritorno di Tonali in mediana: il nazionale azzurro si è ripreso dall’infortunio e ricomporrà la coppia con Bennacer. Duelli serrati quelli tra Rebic, forte della doppietta contro l’Udinese, e il ristabilito Giroud, ma è lotta anche tra Messias e Saelemaekers, con il belga leggermente favorito sull’ex Crotone.

Come vedere Atalanta-Milan in diretta tv e in streaming

Atalanta-Milan, in programma domenica alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Milan si presenta a Bergamo con maggiori certezze rispetto ai padroni di casa: la squadra è sostanzialmente quella dello scorso anno, anche se siamo ancora ad agosto e non sono da escludere eventuali sorprese. Negli ultimi cinque precedenti l’Atalanta l’ha spuntata in una sola occasione, mentre le tre sfide più recenti sono state tutte appannaggio dei rossoneri. Si profila dunque una gara aperta ad ogni tipo di risultato ed al tempo stesso non avara di gol: quasi certamente le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Muriel; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.