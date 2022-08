Calciomercato Juventus, clamoroso Milinkovic: l’assist è travolgente

Calciomercato Juventus, l’intreccio con il Real Madrid offre uno spiraglio importante ai bianconeri nella corsa a Milinkovic Savic.

Mancano tre settimane circa alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, e in casa Juventus si sta ancora cercando di mettere a punto la strategia migliore per rimpolpare il centrocampo. Il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera continua ad essere quello di Leandro Paredes, il cui approdo all’ombra della Mole è però subordinato alla partenza di almeno uno tra Arthur e Rabiot: sulla mezzala francese si segnala l’interessamento sempre più pressante del Manchester United, che avrebbe già trovato un accordo di massima con la Juventus e spera di convincere la madre-agente dell’ex Psg.

Non è escluso che – nel caso in cui si dovessero verificare determinate cessioni – Cherubini non entri nell’ordine di idee di compiere almeno un tentativo per Sergej Milinkovic Savic, legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024. Il serbo non sta pestando i piedi per chiedere una cessione in extremis, ma è ovvio che il “Sergente” non sia affatto insensibile alle sirene che provengono dall’Inghilterra e da Torino.

Calciomercato Juventus, Milinkovic “rifiutato” dal Real Madrid

Un intéressante aggiornamento, in tal senso, trapela dalla Spagna. Come evidenziato da Defensa Central, infatti, al Real Madrid sarebbe stato offerto il cartellino del centrocampista serbo: i Blancos, però, dopo attente riflessioni, hanno preferito virare su Tchouameni, per irrobustire un centrocampo che nella passata stagione non poteva prescindere dalle giocate fantasmagoriche di Luka Modric. Il fatto che lo United abbia poi deciso di dirottare le proprie attenzioni su Rabiot può rappresentare, in teoria, un ostacolo in meno all’eventuale forcing della Juve, i cui contatti con l’entourage di Milinkovic risalgono però all’inizio dell’estate. Ricordiamo che Lotito valuta il proprio gioiello non meno di 60 milioni di euro.