Inghilterra-Italia, i pronostici di Kane: una figuraccia Mondiale

Inghilterra-Italia, il pronostico di Kane e quella figuraccia Mondiale: presa in giro o no? La sensazione è che sia tutto vero

“Inghilterra favorita ai Mondiali? Ci sono tante buone squadre, Germania, Francia, Spagna, Italia, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team in tutto il mondo. Per vincere un torneo come la Coppa del Mondo devi essere ad un livello molto alto per sette partite. Quindi queste partite di Nations sono una ottima preparazione e servono proprio a questo, impariamo a migliorarci”. Ecco, queste sono le parole di Kane, attaccante del Tottenham di Antonio Conte e della Nazionale inglese che ha parlato ieri in vista della gara di Nations League tra la squadra di Southgate e quella di Mancini. Bene, il centravanti, tra le squadre favorite per il Mondiale in Qatar del prossimo inverno, mette anche l’Italia.

Peccato però che gli azzurri non siano riusciti a qualificarsi, nonostante siano i campioni d’Europa in carica. Presa in giro? La sensazione invece è che Kane sia caduto in una gaffe Mondiale. Guardando il video dell’intervista non sembra esserci nessuna differenza tra quando parla delle altre nazionali e poi di quella di Mancini.

Inghilterra-Italia, la gaffe di Kane

Bene, adesso potrete anche voi vedere il video dell’intervista di Kane per farvi un’idea. Qualcuno rimane convinto delle non buone intenzioni dell’attaccante – che sembra cercato dal Bayern Monaco sul mercato per sostituire Lewandowski – e che stasera guiderà l’attacco della nazionale inglese – altri invece continuano a vederla come una gaffe di livello Mondiale. La domanda che ognuno si pone è questa: è possibile che Kane non sappia che l’Italia non si sia qualificata? A noi sembra di sì. Però, decidete voi eh.