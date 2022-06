Inghilterra-Italia, Nations League: diretta tv in chiaro, formazioni, pronostici

Inghilterra-Italia è una partita valida per la terza giornata di Nations League ed è in programma sabato alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni e pronostici.

INGHILTERRA – ITALIA | sabato ore 20:45

La “rivincita” della finale di Euro 2020, (quasi) un anno dopo. In realtà in appena undici mesi molte cose sono cambiate. Al punto che la “notte magica” del trionfo azzurro a Wembley sembra lontanissima nel tempo. Innanzitutto l’Inghilterra-Italia di Nations League non si gioca nel tempio londinese. E il perché è presto detto: l’Uefa ha voluto punire la federazione inglese facendo giocare agli uomini di Gareth Southgate due partite a porte chiuse per via degli incidenti che caratterizzarono il pre-partita dell’ultimo atto della rassegna continentale. Dunque senza tifosi, come nel periodo della pandemia. E il teatro della sfida sarà lo storico Molineux, “casa” del Wolverhampton.

Nell’Italia, poi, si conteranno sulle dita di una mano i grandi protagonisti di quella strepitosa serata. Non ci sarà posto per loro nel nuovo corso inaugurato dal commissario tecnico Roberto Mancini dopo la cocente delusione della mancata qualificazione – la seconda consecutiva – ai Mondiali qatarioti. Dopo la debacle con l’Argentina nella Finalissima 2022, il selezionatore azzurro ha attuato una sorta di “rivoluzione” dando spazio a tantissimi giovani, tra esordienti ed ormai ex Under 21. E i risultati gli stanno dando ragione: gli azzurri hanno debuttato pareggiando contro la Germania e sono tornati al successo in un match ufficiale battendo l’Ungheria (gol di Barella e Pellegrini) a Cesena.

A sorpresa in cima alla classifica del gruppo 3 di Nations League ci sono loro a quota quattro punti, mentre l’Inghilterra – la favorita della vigilia – in questo momento giace all’ultimo posto, con in un solo punto racimolato in due partite. Kane e compagni probabilmente non attraversano un gran periodo di forma ed è per questo che Southgate ha deciso di ampliare ulteriormente le rotazioni provando nuovi giocatori.

Le ultime notizie sulle formazioni

Southgate cambierà verosimilmente parecchie pedine rispetto alla gara di Monaco di Baviera con la Germania, terminata 1-1. Nell’undici titolare si rivedranno Grealish, determinante il suo ingresso in campo contro i tedeschi, e Bellingham. Ha già abbandonato il ritiro invece Phillips, infortunatosi dopo uno scontro con Schlotterbeck. Out anche Alexander-Arnold e Foden, quest’ultimo ancora alle prese con il Covid. Oltre al già citato Grealish alle spalle dell’unica punta Kane giocheranno anche Bowen e Mount.

Qualche novità anche tra gli azzurri: nel tridente offensivo potrebbe tornare Scamacca dal 1′, mentre Gnonto partirà a gara in corso come contro la Germania. A sinistra, in difesa, c’è Spinazzola e non Biraghi (il viola ha lasciato il ritiro per un problema muscolare) e sulla destra Di Lorenzo prenderà il posto di Calabria. Con ogni probabilità il trio di centrocampo sarà formato da Barella, Locatelli e Pellegrini.

Come vedere Inghilterra-Italia in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Italia è in programma sabato alle 20:45 al Molineux Stadium di Wolverhampton. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

La “nuova” Italia ha fornito delle prestazioni incoraggianti contro Germania e Ungheria, dimostrando tanta determinazione e voglia di ripartire. Gli uomini di Mancini si troveranno davanti un’Inghilterra sperimentale e reduce da due uscite tutt’altro che entusiasmanti, specie a livello offensivo. Ma che al contempo ha bisogno di fare punti per allontanarsi dall’ultimo posto. Si gioca in uno stadio vuoto e questo non può che essere un bene per gli azzurri, visto che gli inglesi non saranno sospinti dal solito caloroso tifo. Non sorprenderebbe un pareggio, proprio come nella finale di Euro 2020, in un match in cui entrambe dovrebbero segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1