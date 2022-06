Emma Raducanu, doppio “misto” con sorpresa: il video infiamma i social

Emma Raducanu, guarda un po’ chi c’è. Il popolo dei social network non ha più dubbi: sono già tutti pazzi di questa nuova coppia.

Emma Raducanu potrebbe essere stata colpita dalla stessa maledizione che si è abbattuta sul suo collega Matteo Berrettini. Dopo un’annata scintillante, in questa stagione sembra non esserci pace per lei. La vincitrice degli Us Open 2021 sta collezionando infortuni e forfait ma non, come tutti si aspettavano, risultati.

Non ha vinto nessun torneo, di nessuna categoria. Ha cambiato tre allenatori – sta per arrivare il quarto – in meno di un anno e tutto si può dire fuorché questa ormai giunta al giro di boa sia stata una stagione fortunata per la bella tennista britannica con cittadinanza canadese.

Fortuna che la dolce Emma non vive solo di tennis, altrimenti sarebbero stati guai. Gli sponsor fanno a gara per portarla dalla loro parte e sono tantissime, da qualche tempo, le aziende che hanno deciso di puntare sul suo bel faccino per nulla convenzionale e sulla risonanza del suo nome per farsi pubblicità.

Emma Raducanu e Dua Lipa: la coppia fa boom

Who better to help pop icon @DuaLipa 🦋 to perfect her forehand than @EmmaRaducanu 🎾 ? The two #evian ambassadors dare to be their true selves as they share their passions with eachother. #eviandrinktrue pic.twitter.com/eLqt7i6j4F — evian (@evianwater) June 9, 2022

L’ultimo spot di cui la Raducanu è protagonista può fregiarsi della presenza di un’altra star. Non si tratta di un’atleta, ma di un personaggio che fa qualcosa di completamente diverso da quello che fa la vincitrice degli Us Open 2021: canta, compone e fa ballare mezzo mondo.

È con Dua Lipa che Emma ha avuto l’onore di girare la nuova campagna di una famosissima acqua di lusso, come abbiamo scoperto grazie ad un post che la tennista ha pubblicato sui suoi vari canali social.

Nello spot in questione le due stelle di fama internazionale sono protagoniste di un’insolita – e super glamour – lezione di tennis. La Raducanu fa da coach ad una Dua Lipa che colpisce la palla danzando, con una grazia e un’eleganza decisamente fuori dal comune. Un duo inaspettato che diverte e che ha fatto scatenare il popolo dei social, già pazzo di questo doppio “misto” da strapazzo.