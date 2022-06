Spagna-Portogallo è una partita valida per la prima giornata di Nations League ed è in programma giovedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni e pronostici.

SPAGNA – PORTOGALLO | giovedì ore 20:45

Sfida tutta iberica nella prima giornata della Nations League 2022-2023 quella tra Spagna e Portogallo, le due grandi favorite per il primo posto gruppo 2, l’unico che dà accesso alla Final Four. Un raggruppamento ostico, in cui sono state sorteggiate anche delle temibili outsider come Repubblica Ceca e Svizzera, pronte a dare filo da torcere alle due blasonate selezioni, guidate rispettivamente da Luis Enrique e Fernando Santos.

Nel giro di un anno la Roja sembra aver fatto passi da gigante. Dopo la semifinale raggiunta la scorsa estate ad Euro 2020 – sconfitta ai rigori contro l’Italia di Roberto Mancini – Morata e compagni sono riusciti a rimettere le cose a posto nel girone di qualificazione ai Mondiali, spuntandola nel duello con la Svezia, scavalcata nelle ultime giornate in cui la Spagna ha inanellato ben quattro vittorie consecutive. Le Furie Rosse hanno continuato a vincere anche dopo aver strappato il biglietto per Qatar 2022, aggiudicandosi le due amichevoli con Albania e Islanda. L’atteso ricambio generazionale sta cominciando a dare i primi frutti e inevitabilmente bisognerà fare i conti anche con Luis Enrique e i suoi tra qualche mese in Medio Oriente.

Pericolo scongiurato per il Portogallo, costretto agli spareggi per ottenere un posto nella fase finale dei prossimi campionati del mondo. Tutto facile contro Turchia e Macedonia del Nord per i lusitani, battute rispettivamente 3-1 e 2-0 nei due match di Oporto.

Come vedere Spagna-Portogallo in diretta tv e in streaming

Spagna-Portogallo è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Villamarin” di Siviglia, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1. La gara valida per la Nations League 2022-2023 potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti tra Spagna e Portogallo si sono conclusi zero a zero. Indice di grande equilibrio, che non manca quasi mai ogni volta che si scontrano queste due selezioni. Non sorprenderebbe un pareggio anche nella sfida di Nations League, ma stavolta dovrebbero andare a segno entrambe almeno in un’occasione. Le reti complessive con ogni probabilità saranno meno di quattro.

Le probabili formazioni di Spagna-Portogallo

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Busquets, Koke; Gavi, Morata, Ferran Torres.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva; Otavio, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1