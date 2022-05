Calciomercato Juventus, non solo Pogba: altro colpo, bookmaker scatenati

Calciomercato Juventus, non solo Pogba: altro colpaccio in canna per la società bianconera. I bookmaker sono letteralmente scatenati.

L’incontro con Paul Pogba è in corso. Quindi non c’è dubbio che la Juventus fa sul serio per un possibile ritorno del francese dopo l’esperienza al Manchester United. Ma non è solamente il francese a girare in maniera importante nella testa di Cherubini e dello staff dirigenziale dei torinesi. I bookmaker, infatti, sono letteralmente scatenati in questo momento, dando la possibilità di scommettere su quelli che possono essere gli innesti per la squadra di Allegri.

Che senza dubbi, di rinforzi, ne ha bisogno: la stagione chiusa senza nessun trofeo messo in bacheca – cosa che non succedeva da 11 anni – ha messo in evidenza quelli che sono i limiti strutturali di una squadra che perderà anche Chiellini e Dybala. E che ovviamente per tornare a vincere deve fare una mezza rivoluzione.

Calciomercato Juventus, non solo Pogba

Bene, andiamo comunque a scoprire nel dettaglio quali sono i possibili colpi secondo i bookmaker, partendo ovviamente dal Polpo: in vantaggio c’è il Psg – dato a 1,90 volte la posta – ma la Juventus non è lontana. Un possibile ritorno varrebbe due volte e mezzo la posta, insomma, una quota decisamente bassa soprattutto pensando a quello che potrebbe essere il futuro del centrocampista campione del Mondo, cercato anche dal Real Madrid che, però, in questo momento, sembra essersi defilato.

E poi? E poi c’è il sogno, un altro, che porta il nome di Milinkovic-Savic, ormai in uscita dalla Lazio. Con Lotito trattare non è stato mai semplice (la Juve ci ha provato anche negli scorsi anni), ma stavolta sembra essere decisamente l’anno giusto per un addio del serbo. Il suo trasferimento a Torino è dato cinque volte la posta, lo stesso di Jorginho, che ha voglia di tornare in Italia dopo gli anni passati al Chelsea.

Definiti infine quelli che sono gli obiettivi anche in attacco, dove l’addio di Dybala dovrà essere rimpiazzato. Da un poco di tempo la Juve è su Zaniolo della Roma (2 volte la posta un suo arrivo a Torino, ritenuto quindi molto probabile), ma guarda con interesse anche a Di Maria, in uscita a parametro zero dal Psg. In questo caso si gioca a 2,75 l’arrivo del Fideo nel massimo campionato italiano.