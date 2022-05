Sinner ci mette la firma: altro record di precocità

Sinner, finalmente ci siamo: mentre il tennista è impegnato nel Masters 1000 di Madrid sta per succedere quello che tutti aspettavano.

Le ciocche rosse, il cappellino d’ordinanza, il polsino e l’immancabile racchetta. Meglio di così non avrebbero potuto cartoonizzarlo: è proprio lui e si vede lontano un miglio. Il grande giorno di Jannik Sinner è così arrivato. Quello in cui cesserà di essere “solo” un tennista e si trasformerà in un eroe.

Un eroe dei fumetti, per la precisione. Come ricorderanno i suoi sostenitori, sul finire dello scorso anno era stato annunciato l’arrivo di un volume che avrebbe avuto come protagonista nientepopodimeno che il campione altoatesino che tante gioie sta regalando al pubblico italiano.

Ecco, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner sbarcherà in libreria domani, giovedì 5 maggio, per la gioia di chi lo segue e ne apprezza le gesta sportiva. Ma cosa succederà tra le strisce di questo fumetto, unico nel suo genere, che tanto ha inorgoglito il numero 12 del mondo?

Sinner eroe dei fumetti: da domani in libreria

“Piccoli grandi campioni” conterrà di tutto un po’. Dai consigli tecnici per chi vuole approcciarsi per la prima volta al tennis ad aneddoti mai rivelati sull’inizio della sua sfavillante carriera. Jannik confesserà i suoi “segreti” più reconditi in una lunga intervista, valore aggiunto dell’imperdibile manuale.

I testi del volume Panini Comics che sarà disponibile da domani in libreria sono stati curati da Diego Cajelli, autore di Zelig. Le illustrazioni portano invece l’inconfondibile firma di Alessandra Patanè, la mente che c’è dietro capolavori del calibro di Contrast e CTRL-Z.

Con altri due personaggi esclusivi a fare da contorno: Racchetta e Pallina, naturalmente, inseparabili compagni di viaggio del campione del Trentino che oggi, a Madrid, cercherà di assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000. E chissà che l’emozione del debutto in libreria non possa trasformarsi in energia positiva da canalizzare nel match contro de Minaur.