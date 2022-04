Pisa-Cosenza, Serie B: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Pisa-Cosenza è una partita della trentasettesima giornata di Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

PISA – COSENZA | sabato ore 14:00

La sconfitta contro il Lecce ha chiuso quasi tutte le speranze del Pisa di prendersi la Serie A diretta. E, la formazione toscana, sa benissimo che prendersela attraverso i playoff sarà assai difficile, visto che onestamente ci sono delle squadre sicuramente più attrezzate di quella di D’Angelo. Ovviamente conta anche il piazzamento finale, ma non sarà facile avere la meglio su un Cosenza che lotta per prendersi una salvezza attraverso i playout e che ha il Vicenza solamente a te lunghezze. E poi c’è anche la partita dell’Alessandria, impegnato sul campo del Parma, che potrebbe aiutare i calabresi. Certo, gli uomini di Longo appaiono favoriti contro una squadra che ha mentalmente staccato la spina. In tutto questo rimane, ed è, oggettivamente, favorito il Pisa. I toscani puntano a tenere i conti aperti fino all’ultima giornata – l’aritmetica, ancora non condanna del tutto – e cercheranno di prendersi una vittoria contro la squadra di Bisoli che dovrà sudare anche negli ultimi novanta minuti per essere almeno sicura di fare i playout.

Come vedere Pisa-Cosenza in diretta tv e streaming

Pisa-Cosenza è in programma sabato, 30 aprile, alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Pisa è favorito. In casa poi la squadra di D’Angelo ha costruito quello che è stato il sogno di una promozione diretta che probabilmente è perso. Ma la matematica ancora dice che i toscani ci sono. E allora dovrebbero anche riuscire a prendersi i tre punti.

Le probabili formazioni di Pisa-Cosenza

PISA (4-3-1-2): Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas.

COSENZA (35-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Bittante, Gerbo, Carraro, Boultam, Liotti; Larrivey, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0