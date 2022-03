I pronostici di calcio del 5 marzo, la ventottesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altri tre anticipi, due dei quali riguardano la zona Europa: Roma-Atalanta è uno scontro diretto che promette spettacolo e gol come all’andata, mentre la Lazio ha le carte in regola per superare il Cagliari che pur essendo in netta ripresa potrebbe essere costretto a cedere l’intera posta in palio.

Altri pronostici

Ci sono partite molto importanti anche in giro per l’Europa: il Bayern Monaco primo in classifica attende il pericoloso Bayer Leverkusen in una sfida sulla carta scoppiettante, i gol dovrebbero arrivare puntuali anche in Ligue 1 tra Nizza e PSG e in Spagna tra Real Madrid e Real Sociedad. Vittoria in arrivo per il Liverpool contro il West Ham in Premier League e per il Feyenoord contro il Groningen in Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Cagliari-Lazio, Serie A, ore 20:45

Pronostici: Vincenti

• Lipsia (in Lipsia-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30)

• Newcastle United o pareggio (in Newcastle United-Brighton, Premier League, ore 16:00)

• Liverpool (in Liverpool-West Ham, Premier League, ore 18:30)

• Real Madrid (in Real Madrid-Real Sociedad, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hertha BSC-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

• Lipsia-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Stoccarda-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 18:30

• Nizza-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Leicester-Leeds United, Premier League, ore 13:30

• Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Roma-Atalanta, Serie A, ore 18:00

• Aston Villa-Southampton, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Udinese-Sampdoria, Serie A, ore 15:00)