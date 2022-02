I pronostici di domenica 27 febbraio | Serie A, Liga, Bundesliga, Ligue 1

Anche questa domenica di Serie A, come quella passata, sarà meno ricca del solito con appena quattro partite in programma. Si parte alle 12:30 con il Torino che dopo il bel pareggio nel derby contro la Juventus parte favorito in casa contro il Cagliari. Vittoria in arrivo anche per la Roma che ritrova gran parte dei suoi titolari contro lo Spezia in difficoltà nell’ultimo periodo.

Altro successo interno probabile è quello del Verona contro il Venezia, mentre nella Liga spagnola il Villarreal parte con i favori del pronostico contro l’Espanyol.

Altri pronostici

Gran finale col posticipo serale Lazio-Napoli, sfida che promette gol: a proposito di gol in giro per l’Europa altre partite ad alto tasso spettacolare sono Siviglia-Betis, Barcellona-Athletic Bilbao e Augsburg-Borussia Dortmund.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Verona vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Verona-Venezia, Serie A, ore 15:00

Pronostici: Vincenti

• Torino (in Torino-Cagliari, Serie A, ore 12:30)

• Villarreal (in Villarreal-Espanyol, Liga, ore 14:00)

• Monza o pareggio (in Monza-Lecce, Serie B, ore 15:30)

• Roma (in Spezia-Roma, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 14:30

• GO Ahead Eagles-Ajax, Eredivisie, ore 16:45

• Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 17:30

• Barcellona-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• AZ Alkmaar-Feyenoord, Eredivisie, ore 12:15

• Clermont-Bordeaux, Ligue 1, ore 15:00

• Heerenveen-Utrecht, Eredivisie, ore 20:00

• Lazio-Napoli, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Bochum-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30)