Ascoli-Crotone, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Ascoli-Crotone è una partita della ventiseiesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 15:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ASCOLI – CROTONE | domenica ore 15:30

Nel turno infrasettimanale l’Ascoli è tornato ad assaggiare l’amaro sapore della sconfitta perdendo 2-0 sul campo del Brescia ed incassando l’ottava sconfitta stagionale. Una batosta che ha fatto tornare improvvisamente sulla terra i bianconeri, che erano arrivati in Lombardia galvanizzati dalle due vittorie di fila contro Benevento e Alessandria. La formazione di Andrea Sottil tuttavia resta in piena corsa per i playoff e grazie alla sconfitta del Perugia in caso di vittoria contro il Crotone scavalcherebbe gli umbri all’ottavo posto.

Sempre più precaria la classifica dei calabresi, che solamente all’ultimo secondo hanno evitato la sconfitta nel derby con il Cosenza, terminato con un rocambolesco 3-3. È stato Maric l’uomo della provvidenza: l’ex Monza ha ripreso per ben tre volte i Lupi con una clamorosa tripletta. Un pari che in ogni caso non può essere salutato positivamente dai rossoblù, che avevano bisogno dei tre punti per uscire da una situazione difficilissima.

Ascoli-Crotone: le ultime notizie sulle formazioni

Sottil deve rinunciare allo squalificato Caligara, oltre agli infortunati Felicioli e Fontana. L’unico dubbio del tecnico bianconero riguarda la trequarti: Maistro è al momento in vantaggio su Ricci. Le due punte saranno invece Bidaoui e Dionisi. Non ha problemi di infortuni Modesto, che può dunque schierare la miglior formazione possibile. Torna titolare Kargbo, tra i migliori contro il Cosenza.

Come vedere Ascoli-Crotone in diretta tv e in streaming

Ascoli-Crotone è in programma domenica alle 15:30 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

L’Ascoli dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Crotone che ad ogni modo venderà cara la pelle. Anche i calabresi dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Ascoli-Crotone

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Saric; Maistro; Bidaoui, Dionisi.

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Nedelcearu, Golemic, Cuomo; Calapai, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1