Frosinone-Reggina, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Frosinone-Reggina è una partita della venticinquesima giornata di Serie B: diretta tv, probabili formazioni e pronostici

FROSINONE – REGGINA | mercoledì ore 18:30

Dopo due sconfitte di fila il Frosinone di Fabio Grosso si è preso un punto assai pensate sul campo del Brescia che ha permesso alla sua squadra di rimanere nella zona playoff. Allo Stirpe, però, arriva una Reggina che sembra rivoluzionata dalla cura Stellone: dopo una prima sconfitta sul campo della Ternana sono arrivate tre vittorie di fila per la squadra del tecnico che ha preso il posto di Toscano. E in questo momento, gli amaranto dello Stretto, sembrano aver anche recuperato un elemento come Menez che è ancora in grado di fare la differenza. Insomma, sarà una bella sfida.

Al Granillo, nella gara d’andata, finì in pareggio. Un risultato che potrebbe anche venire fuori nella serata di mercoledì, anche se la sensazione in questo momento è che siano favoriti gli ospiti, che ovviamente non si presentano davanti al Frosinone, ma che potrebbero sfruttare il momento un po’ così degli uomini di Grosso. Colpaccio amaranto nel Lazio? Ci potrebbe stare.

Come vedere Frosinone-Reggina in diretta tv e streaming

Frosinone-Reggina è in programma mercoledì, 23 febbraio, alle 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

La Reggina sogna il colpo che vorrebbe dire quarta vittoria di fila in campionato e ambizioni playoff completamente ritrovate. In un momento come questo la squadra di Stellone sembra pronta a fare il colpo grosso. Vittoria ospite pronosticabile. Difficile sì, ma ci potrebbe davvero stare.

Le probabili formazioni di Frosinone-Reggina

FROSINONE (4-2-3-1): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Barisic; Ricci, Lulic; Garritano, Zerbin, Ciano; Charpentier.

REGGINA (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Galabinov, Crisetig, Adjapong; Ménez, Montalto